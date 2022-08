Qué vitaminas se deben priorizar para mantener un cerebro joven y sano, según una experta de Harvard

El cerebro es una máquina con una estructura compleja que cumple numerosas funciones. Gestionarlo y mantenerlo sano es clave y para ello se requiere de muchas materias primas que permitan alimentarlo de la mejor forma. La nutrición es parte fundamental para prevenir enfermedades que afecten a este órgano, por lo tanto, comer de manera saludable puede marcar la diferencia a la hora de tener una buena memoria y gozar de un estado psíquico sano y equilibrado.

Este órgano complejo representa cerca del 2% del peso corporal y aún así requiere de aproximadamente un 20% de la energía que el cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. Por ejemplo, su demanda de glucosa es muy elevada, para lo cual necesita acaparar hasta el 50% de la energía extraída de los hidratos de carbono que una persona consume a diario.

“Como psiquiatra especialista en nutrición, siempre me propongo mantener una dieta equilibrada. Gran parte de ello tiene que ver con asegurarme de que tomo todas las vitaminas adecuadas, sobre todo porque es esencial para prevenir el deterioro cognitivo”, escribió en un artículo para CNBC la doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional, experta en el cerebro y miembro de la facultad de la Escuela de Medicina de Harvard.

Y continuó: “Dado que el riesgo de enfermedades neurológicas aumenta a medida que envejecemos, una pregunta que me hacen a menudo mis pacientes es: ‘¿Cuál es la mejor vitamina para proteger nuestro cerebro envejecido?’”.

Para Naidoo, quien es también directora de Psiquiatría Nutricional y de Estilo de Vida en el Hospital General de Massachusetts y autora del exitoso libro This Is Your Brain on Food, “cada uno de nuestros microbiomas es como la huella de un pulgar, por lo que un plan de alimentación verdaderamente eficaz se personaliza según las necesidades únicas de cada persona. Pero el grupo de vitaminas que más priorizo para mantener el cerebro joven y sano son las vitaminas del grupo B”.

Cuáles son los beneficios para el cerebro de las vitaminas B

La depresión, la demencia y el deterioro mental suelen estar asociados a una deficiencia de vitaminas del grupo B, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne. “La deficiencia de vitamina B12 como causa de problemas cognitivos es más común de lo que pensamos, sobre todo entre los ancianos que viven solos y no se alimentan adecuadamente”, afirma Rajaprabhakaran Rajarethinam, psiquiatra y autor principal del estudio.

Cuáles son los mejores alimentos con vitamina B

“Soy una persona que da prioridad a los alimentos, por lo que siempre animo a la gente a incorporar en sus comidas alimentos que contengan estas vitaminas. Sin embargo, nuestras dietas no son perfectas, por lo que puede haber casos en los que los suplementos pueden ayudar. Si ese es el caso, mi simple consejo es ‘probar, no adivinar’, y consultar primero con su médico”, añadió Naidoo.

Según la experta, “la buena noticia es que las vitaminas del grupo B son de las más fáciles de incorporar a la dieta, ya que los alimentos ricos en una vitamina B suelen contener muchas, si no todas, las vitaminas del grupo B cuando se consumen como alimentos enteros”. Estos son los 6 alimentos ricos en vitamina B que Naidoo consume a diario: