Sarampión: cómo se contagia, quiénes deben vacunarse, quiénes no y, ¿es mortal?

Este fin de semana, el Ministerio de Salud de la Nación informó un caso de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a una mujer de 25 años, gestante de 9 semanas, quien fue atendida en un centro de salud privado con sospecha de Covid-19.

Ello provocó las usuales alarmas del caso, no solo porque la Argentina aún no termina de salir de la pandemia del coronavirus, sino porque las actuales coberturas de vacunación están, a nivel mundial, por debajo de las metas propuestas.

En tal contexto, Noticias Argentinas decidió hablar con Iris Aguilar, médica a cargo del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza, a la sazón una de las mayores expertas en el tópico vacunación.

“Hay que aclarar que la mujer infectada por el sarampión no estaba vacunada, por eso las autoridades sanitarias de Nación han recordado a la población que la vacuna es obligatoria y gratuita, ya que la enfermedad puede tener complicaciones mortales”, arrancó explicando la especialista.

Y detalló que el foco hay que ponerlo en "los nacidos a partir de 1965, para que vayan a vacunarse contra el sarampión, para proteger a los que no pueden vacunarse, que son los inmunosuprimidos y las embarazadas”.

Aguilar sostuvo que se trata de dos dosis separadas por cuatro semanas, “que en el caso de los adultos es la Doble Vírica -sarampión/rubiola- que es superior al 96% de eficacia".

En otro orden de cosas, la experta aclaró que “la vacunación contra el sarampión está dentro del calendario nacional y no necesita de prescripción médica”. E insistió: “No se recomienda en embarazadas y personas inmunosuprimidas”.

Asimismo, la médica puso el foco en una de las cuestiones más relevantes: “Es muy contagioso, si hubiera 10 personas que no están vacunadas en una habitación e ingresara el virus del sarampión de pronto, a 9 los contagiaría. ¿Cómo se contagia? A través de las gotitas que eliminamos al toser, al estornudar, al hablar”.

Por eso, para Aguilar “se requiere de acciones inmediatas de bloqueo a nivel territorial, porque es muy complejo tener un brote de sarampión, por eso es que es importante chequear la vacuna y completar el esquema de vacunación. En el caso de los adultos, tienen que ser dos dosis separadas por un mes. Si tenés sarampión, da inmunidad de por vida”.

La especialista también despejó una de las dudas más difundidas en redes sociales: “No pasa nada si uno estaba vacunado y se vuelve a vacunar. Sí hay que tener la precaución de que las embarazadas no se pueden vacunar y que los inmunodeprimidos no se pueden vacunar. Por eso es importantísimo que los que rodean a las embarazadas y los inmunodeprimidos estén vacunados”.

Y explicó: “El último caso mortal de una persona con sarampión fue en 2018 en la CABA, con una mujer trasplantada renal y murió por una encefalitis por sarampión. Ahí todo su entorno no estaba debidamente vacunado y no le hizo de escudo protector, de inmunidad de rebaño. Una muerte totalmente evitable porque se trata de una vacuna que está disponible en todos los centros de salud y es gratuita, se tenga o no obra social. Solo hay que acercarse y pedir la dosis”.

Finalmente, Aguilar aconsejó: “Toda persona que tenga fiebre y manchas en la piel que vaya de inmediato al médico, quien va a saber fácilmente si se trata de sarampión u otra enfermedad, como la varicela”.