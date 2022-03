Daño renal: cuáles son los síntomas y cómo detectarlos

La función principal de los riñones es la filtración y eliminación de desechos y del exceso de líquido en el cuerpo. Se trata de un órgano fundamental para el correcto funcionamiento del organismo y, por lo tanto, su cuidado debería ser motivo de preocupación para toda la población.

El riñón es un órgano silencioso, no avisa, no anuncia. Ante el profundo desconocimiento sobre la función que desarrolla en nuestro cuerpo, es importantísimo darle atención y saber cuáles son las principales causas de su enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de un posible daño renal?

Los síntomas pueden incluir micción nocturna (pérdida del control de la vejiga), fatiga, náuseas, prurito, espasmos y calambres musculares, pérdida de apetito, confusión, dificultad para respirar e hinchazón corporal (con mayor frecuencia en las piernas). Esto ocurre gracias a que cuando el riñón se daña, la sangre se acidifica, aparece la anemia, los nervios y el tejido óseo se deterioran, y aumenta el riesgo de aterosclerosis.

Otros síntomas a tener en cuenta son la presencia frecuente de abundante espuma en la orina, o coloración roja o rosada en la misma, edemas en manos y piernas, la fatiga excesiva, la necesidad de ir con mayor o menor frecuencia a orinar y, obviamente, las alteraciones en el control de la presión y la glucemia.

En el Día Mundial del Riñón, los especialistas brindaron una serie de recomendaciones que pueden ser consideradas como las diez claves más importantes para cuidar de la salud renal, avaladas por la Sociedad Internacional de Nefrología; para evitar cualquier daño renal.

Cuáles son las diez reglas de oro que evitan daños renales y permiten una vida más plena:

1 - Es importante realizar ejercicio porque ayuda a reducir la presión arterial y como consecuencia, reduce el riesgo de enfermedad renal crónica. La clave es siempre mantenerse en forma y activo.

2 - Controlar y mantener el nivel de azúcar en la sangre. Es importante que las personas con diabetes hagan controles regulares de funcionamiento renal, porque por lo general, la mitad de los pacientes generan algún tipo de daño en los riñones.

3 - Vigilar los niveles de presión arterial. Una de las causas frecuentes del daño renal es la hipertensión arterial.

4 - Mantener un control adecuado del peso corporal siguiendo una dieta saludable que contenga vegetales, pescado y mucha agua; contribuye a controlar la diabetes y otras enfermedades cardíacas que acompañan el daño renal.

5 - Tener un uso moderado en el consumo de sal. Además de controlar la sal de mesa, se debe tener en cuenta que muchos alimentos procesados contienen altos niveles de cloruro de sodio.

6 - Aumentar la ingesta de agua. Esto facilita la eliminación de sodio y tóxicos por los riñones, como consecuencia disminuye los riesgos de contraer enfermedad renal.

7 - No fumar. Ya que potencia factores de riesgo como dislipidemia, hipertensión arterial y altera la vasculatura renal. El tabaquismo es factor de riesgo para el desarrollo de diabetes que puede desencadenar en una insuficiencia renal, además de aumentar el riesgo de cáncer de riñón.

8 - Controlar el uso de medicamentos antiinflamatorios. Los fármacos antiinflamatorios desarrollan con el tiempo el daño renal de los denominados antiinflamatorios no esteroideos. Por lo tanto, no se debe abusar de ellos.

9 - Hacerse controles periódicos. Si se presentan los siguientes factores de riesgo como: diabetes, obesidad, hipertensión arterial, o algún antecedente familiar que padezcan una enfermedad renal; es importante realizar un control de sangre y orina.

10 - Es importante saber siempre que: " Todo lo que afecta al corazón afecta a los riñones”.