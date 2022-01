Transplantaron con éxito un corazón de cerdo genéticamente modificado a un humano en EEUU

La operación se realizó el viernes pasado y demostró por primera vez que el corazón de un animal puede seguir latiendo en un ser humano sin un rechazo inmediato, explicó un comunicado, según la agencia de noticias AFP.



El paciente David Bennett, de 57 años, que no era apto para un trasplante humano, está bajo vigilancia médica para determinar cómo funciona el nuevo órgano.



"Era morir o someterme a este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un disparo en la oscuridad, pero es mi última opción", dijo Bennett un día antes de la operación quirúrgica.



El paciente, quien ha pasado los últimos meses postrado en cama con una máquina de soporte vital, añadió: "Espero levantarme de la cama una vez que me haya recuperado".



La Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una autorización de emergencia para la cirugía la víspera de Año Nuevo, como última posibilidad para un paciente que no era apto para un trasplante convencional.



"Esta fue una cirugía revolucionaria y nos acerca un paso más a la solución de la crisis de escasez de órganos", dijo Bartley Griffith, quien trasplantó el corazón de cerdo.



"Estamos procediendo con cautela, pero también somos optimistas porque esta primera operación quirúrgica en el mundo brindará una nueva opción importante para pacientes en el futuro", añadió.