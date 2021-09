La celulitis afecta al 98% de las mujeres en algún grado desde la pubertad

La celulitis es una de las grandes preocupaciones para la mujer cuando llega el momento de irse de vacaciones y lucir el traje de baño. En estos meses de verano se multiplican las búsquedas de cremas anticelulíticas en Google, así como el recurso a los dermatólogos para averiguar cómo erradicarla, los tratamientos estéticos y las consultas en farmacia.

No es una enfermedad, sino "una alteración estética de la superficie de la piel que afecta a entre el 85% y el 98% de las mujeres a partir de la adolescencia en algún grado".

¿Por qué se produce la celulitis?

La celulitis se produce por la fibrosis de los tabiques que existen en el tejido graso, así como por el aumento de tamaño de los adipocitos, que son las células grasas.

Podemos distinguir tres tipos de celulitis:

• Celulitis dura: común en mujeres jóvenes, es uno de los primeros signos externos de la celulitis. La piel es tensa y granulosa y da la sensación de estar bien adherida al músculo.

• Celulitis blanda: piel de tacto blando, presente principalmente en las áreas donde hay una acumulación de grasa, como la llamada banana al final del trasero.

• Celulitis edematosa: menos frecuente y más complicado de tratar. Causada por una mala circulación, agravada por una retención de líquidos.

¿Y por qué a la mujer?

Seguramente te habrás preguntado por qué afecta más a ellas que a ellos. No quiere decir que los hombres no la sufran, pero es menos visible por varias razones. La grasa de las mujeres se distribuye generalmente en los muslos, las caderas y los glúteos: las áreas comunes para la celulitis. Y dos de las hormonas que más ayudan a la acumulación de grasa y a la retención de líquidos en nuestro cuerpo son los estrógenos y la progesterona, explican los dermatólogos consultados.

Estas hormonas existen en una mayor cantidad en las mujeres que en los hombres y provocan la aparición de lo que llamamos piel de naranja. Además, la piel del hombre suele ser más gruesa, por lo que en la capa más superficial de la epidermis se hace más visible en ellas.

Soy delgada y tengo celulitis

Otra de las cuestiones más recurrentes es por qué personas delgadas también tienen celulitis. "En el caso de los estrógenos y su acumulación en la sangre, provocan que los vasos sanguíneos se vuelvan más frágiles y faciliten que las células grasas se inflamen, además de que produzcan daños en el colágeno y la elastina, que son las proteínas que dan firmeza y elasticidad a la piel", explica Paloma Cornejo.

La predisposición genética, así como diferentes factores hormonales (pubertad, embarazo, menopausia) suelen ser algunas de las causas más habituales, que en muchas ocasiones están relacionadas con desencadenantes. Problemas circulatorios, alteraciones adiposas (obesidad localizada), estreñimiento, medicamentos inductores y/o agravantes (anticonceptivos orales, antitiroideos, betabloqueantes), estilo de vida inadecuado (sedentarismo, abuso del alcohol), factores emocionales y estrés, o déficits nutricionales y dietas ricas en carbohidratos y grasas pueden agravarla.

10 consejos para combatir la celulitis

Se incluyen esta serie de consejos para erradicarla.

• Realizar la aplicación del anticelulítico con un masaje circular ascendente desde el tobillo hasta la cintura para estimular la circulación.

• Aplicar los anticelulíticos todo el año entre una y dos veces al día.

• Usar exfoliante entre una y dos veces por semana para aumentar la eficacia del tratamiento.

• Complementar con ejercicio físico ( por ejemplo, sentadillas y subir escaleras) y una dieta equilibrada donde abunde la comida real y se eviten los procesados y fritos.

• Beber al menos dos litros de agua al día.

• Limitar el calor excesivo de exposiciones solares intensas, saunas y/o baños calientes.

• Evitar el uso de ropa ajustada y tacones altos.

• Valorar el uso de medias de descanso.

• No permanecer muchas horas sentado, de pie o con las piernas cruzadas.

• No fumar. Según un estudio publicado en 2016 por el Eastern Journal of Medicine, en las personas fumadoras es más probable que se presenten pérdida de elasticidad y la presencia de celulitis en la piel de la parte inferior del cuerpo.

¿En qué fijarse?

Ya sabemos que no hay ningún producto milagroso, pero no hay que denostar la acción de los cosméticos y la ayuda que nos pueden proporcionar utilizados de una manera constante. "No hay un principio activo que, aplicado de manera tópica, sea capaz de penetrar la epidermis y la dermis para llegar hasta el tejido graso, así que no parece posible que las cremas anticelulíticas tengan mucho efecto. Pero sí podemos utilizar cremas que mejoren la apariencia de la piel, porque esto mejorará la apariencia de celulitis", apunta Paloma Cornejo.

* Activadores de la lipolisis o lipolíticos: cafeína, L-carnitina.

* Inhibidores de la lipogénesis: myrica cerifera, glaucina.

* Inhibidores de la adipogénesis: ácidos grasos esenciales conjugados.

* Despolimerizadores de mucopolisacáridos: tiomucasas, hialuronidasas.

* Fibrinolíticos: fucus vesiculosus, papaína.

* Venotónicos: castaño de indias, ginkgo biloba.

* Antiedematosos: vid roja, escina.

* Rubefacientes: mentol, alcanfor.

* Reafirmantes/reestructurantes: proteínas vegetales, aminoácidos y oligoelementos.