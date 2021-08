Los nutricionistas, asesores y guías profesionales de los deportistas

La práctica deportiva y la nutrición van de la mano en el camino de tener mejores logros en el ámbito del entrenamiento profesional o de la actividad deportiva en general, pero también en lograr mejor calidad de vida.

Juan Pablo Novo, licenciado en Nutrición, al ser consultado por Democracia, habló sobre la nutrición para deportistas, siempre dependiendo de sus distintos niveles de entrenamiento y disciplinas.

En principio, el licenciado Novo consideró prioritario hacer una definición inicial en cuanto si la persona es físicamente activa (por ejemplo, entrena 3 a 4 veces por semana en un gimnasio o grupo de entrenamiento), o si es un deportista recreacional (por ejemplo hace running, corre 4 o 5 veces a la semana, o son deportistas amateur) y los de rendimiento (los que hacen doble turno de entrenamiento en el día y tienen más dedicación de tiempo en la semana que los anteriores). “Esos tres diferentes grupos de poblaciones, van a tener diferentes necesidades nutricionales, requerimiento de energía y diferentes nutrientes y demás”, apuntó.

Señaló que, en segundo lugar, se estudiaba la disciplina que practicaba, qué requerimiento fisiológico tenía esa disciplina, cuáles eran los objetivos del paciente, si por ejemplo la persona se estaba preparando para una carrera o si estaba buscando mejorar su condición corporal (perder grasa y mejorar la masa muscular), o qué disciplina hacía para lograrlo. Es decir, se trataba de definir cuál era el objetivo de la persona.

“Antes de empezar a enseñar el plan nutricional, en mi caso llevo a cabo valoraciones de composición corporal. Voy un poco más allá del peso que da la balanza, analizo algunos otros indicadores a través de mediciones corporales (grasa corporal, masa muscular) y eso ayuda mucho a planificar su nutrición”, explicó.

“Finalmente, en lo estrictamente nutricional, en el deporte lo más importante son los hidratos de carbono como fuente de energía, que permite entrenar a otras intensidades, también con todos los otros nutrientes, proteínas, vitaminas minerales, etc.”, agregó.

Suplementos

Al ser consultado sobre la utilización de los llamados suplementos para deportistas, el licenciado Novo expresó su opinión: “En principio me gusta más el término complemento, que suplemento, porque funciona como un complemento de la comida, no la suple. Ningún suplemento es indispensable, a lo sumo es ‘la frutilla del postre’, un elemento más que potencia la nutrición en el entrenamiento, el descanso, los hábitos y demás”.

“En líneas generales, muchas veces hay pacientes que acuden a nosotros ya con el suplemento que se le indicó tomar para después intentar mejorar su nutrición, su descanso y demás, cuando en realidad eso tendría que ser lo último”, advirtió.

Para el licenciado Novo, primero habría que “acomodar” todo el tema nutricional, para después recién ver si es necesario o no, dar este plus adicional para rendir más deportivamente. “Está comprobado que hay muchos que son eficaces y seguros, en tanto que otros, no, incluso hay prohibidos”, advirtió.