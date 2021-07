Las enfermedades del invierno, una amenaza latente en tiempos de Covid

La detección de casos de virus sincitial respiratorio, responsable de provocar bronquiolitis, una de las enfermedades tradicionales del invierno para los chicos menores de dos años, sorprende luego de mucho tiempo de desatada la pandemia

Sobre todo cuando en cualquier año anterior a la actual crisis sanitaria, entre mediados de mayo y julio, esa afección explicaba entre el 80 y el 100% de las internaciones de niños en una sala de pediatría que, en la época más crítica, tenía ocupada cada una de sus 16 camas.

Analía Arturi, jefa de Pediatría y Neonatología del Hospital Gutierrez de La Plata, asegura que, de la mano de la pandemia los casos de enfermedades respiratorias tradicionales bajaron tanto en 2020 que durante ese año sólo atendieron dos chicos con tos convulsa que se enmarcaban en esas patologías, hasta un caso registrado el último jueves del virus sincitial.

Con todo, hay luces amarillas que se encienden e infectólogos y especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría consideran que el escenario del invierno que recién comienza podría ser más complicado que lo anterior en que se refiere a las enfermedades respiratorias típicas del invierno.



La flexibilización de las restricciones en relación con el invierno pasado y la relajación de las medidas preventivas que acompaña un mayor movimiento en la calle podrían favorecer un resurgimiento de estas dolencias, como la mencionada bronquiolitis, las neumonías por neumococo o la gripe.

“Durante 2020 se registró un fenómeno que acompañó a la pandemia (y que también se produjo en otros países del mundo) que fue un significativo descenso de los casos de las enfermedades tradicionales del invierno como la bronquiolitis, la gripe, o las neumonías por neumococo. Pero este invierno las cosas para nosotros son distintas: ya no tenemos el mismo grado de aislamiento, se han relajado las medidas preventivas y ya empezamos a tener casos aislados, en distintos puntos del país, de afecciones respiratorias propias de la estación”, dice Gisela Martinchuk, consultora del Comité Nacional de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Según Martinchuk “es importante destacar que estas afecciones respiratorias mostraron curvas ascendentes hasta 2019, descendieron significativamente con la aparición del Covid y ahora están muy lejos de alcanzar sus niveles pre-pandemia. Lo que se empiezan a ver son casos aislados de bronquiolitis, neumonías por neumococos o gripe, sin que todavía se registren co-infecciones. Con todo es suficiente para que estemos atentos y recordemos la necesidad de no descuidar las medidas de prevención y sobre todo de cumplir con el calendario de vacunación, que no previene la bronquiolitis, pero si la gripe y el neumococo”, indicó la especialista.



Desde el hospital de niños Sor María Ludovica, su director, Eduardo Pucci indicó que por ahora el resurgimiento de esas patologías durante este invierno es sólo una posibilidad a la que se presta especial atención, pero que los cuadros respiratorios que se están atendiendo en ese nosocomio corresponden hasta el momento al resfrío común.

“El resurgimiento de las afecciones respiratorias tradicionales es una hipótesis. Una posibilidad que estamos supervisando y estamos totalmente armados para enfrentarla. Pero la realidad es que nosotros no estamos atravesando eso que puede llegar a suceder. No estamos viendo otro tipo de virosis y lo que estamos viendo son resfríos comunes pero sin mayores dificultades”. Uno de quienes aludió a esta posibilidad a principios de esta semana fue el infectólogo Eduardo López, del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien destacó en declaraciones radiales la posibilidad de ese resurgimiento, al que asoció con la vacunación contra el Covid y el descenso de los casos de coronavirus.

Según los datos que maneja el ministerio de Salud de la Nación, el coronavirus llegó a representar más del 99 % de las patologías respiratorias registradas en el país, desplazando a otros patógenos.

Según destacó el infectólogo platense Amadeo Esposto, “si uno observa los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Nación, lo que se nota es que durante el 2020 hubo un derrumbe de las afecciones respiratorias tradicionales como la gripe, la bronquiolitis provocada por el virus sincitial respiratorio o la neumonía por neumococo, mientras el coronavirus explicaba más del 99% de los casos atendidos. Pero adscribo a la hipótesis de que en este invierno, que es muy diferente al anterior, el regreso de estas patologías es muy factible, ya que nunca desaparecieron y con el mayor movimiento, el relajamiento de las medidas preventivas y la vacunación, que hace retroceder los casos de coronavirus, muy probablemente todos los virus respiratorios que se transmiten de la misma forma empiecen a repuntar”, sostuvo.



Desde la Sociedad Argentina de Pediatría se destacó la importancia de la vacunación, sobre todo para la gripe, que es obligatoria para los chicos menores de dos años.

Según destacó Martinchuk, “durante el 2020, los niveles de cumplimiento del calendario a nivel país llegaron a pisos preocupantes de alrededor del 50%. Ahora se está normalizando, pero sigue por debajo de los niveles habituales fuera de la pandemia”.

Con todo, no hay vacunas para evitar, por caso, el virus sincitial respiratorio que provoca la bronquiolitis y la única forma de prevenir son medidas tales como el distanciamiento de los chicos de aquellas personas que presentan síntomas respiratorios, evitar fumar en lugares donde hay chicos menores de dos años o fomentar la lactancia materna, que aporta anticuerpos contra estos patógenos.

El escenario que preocupa a los especialistas hizo sonar la alarma en los últimos días en la provincia de Tucumán, donde según datos del ministerio de Salud de esa Provincia hubo un incremento de más del 30% en las consultas y hasta un 50% en las internaciones de chicos con bronquiolitis en plena pandemia.

Para Martinchuk “es importante tener en cuenta mantener las medidas preventivas, como el distanciamiento social y el lavado de manos mucho más allá del invierno, ya que algunos virus respiratorios se mantienen activos hasta el mes de octubre”.

Esta situación se registró, por ejemplo, en España, donde por estos días y en plena primavera asisten a un resurgimiento de la bronquiolitis que coincidió con el relajamiento de la prevención del Covid.