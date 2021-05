Uno de cada cien argentinos puede ser celíaco

El 5 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, enfermedad que afecta a uno de cada cien argentinos según estima la Asociación Celíaca Argentina.

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos. Actualmente, la incidencia es mayor en mujeres, que en varones.

Esta enfermedad se presenta en personas que tienen predisposición genética a padecerla. Se sabe que aparece con más frecuencia entre miembros de la misma familia.

Como hasta el momento no existe una terapia farmacológica, el único tratamiento efectivo consiste en realizar una dieta estricta libre de proteínas tóxicas (comúnmente llamadas gluten) que se encuentran en los cereales de trigo, avena, cebada y centeno, en productos industrializados que puedan llevar gluten en su composición y en medicamentos que contengan gluten como excipiente.

Síntomas

Se manifiesta a través de diferentes síntomas y signos, según la edad:

En niños: suele presentarse "diarrea crónica" (síndrome de mala absorción), vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia, mal carácter o irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad etc.

En adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual y frecuentemente baja talla comparativa con los hermanos o llamativamente menor en función de lo esperado por la altura de sus padres, retraso puberal, estreñimiento, queilitis angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas, etc.

En adultos: osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia, infertilidad, pérdida de peso, anemia ferropénica, caída del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia, depresión, epilepsia, neuropatías periféricas, cáncer digestivo, etc.

Las personas celíacas consumen alta cantidad de alimentos ultraprocesados

Las personas con celiaquía, enfermedad que afecta a uno de cada cien argentinos, tienden a consumir más alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcares, harinas y grasas saturadas, en detrimento de los que aportan mayores nutrientes, según asegura la médica nutricionista María Rosa Bertella.

"Muchos pacientes hacen la dieta, pero pocos consumen frutas y verduras, aunque esto también se da en una mayoría de los argentinos, pero los que padecen esta enfermedad no se abren a consumir tampoco semillas, huevos, quesos y leches, lo cual deriva en un probable sobrepeso", remarcó Bertella.