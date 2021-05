Por qué ser una persona activa resulta una buena defensa para hacerle frente a la cara más grave del coronavirus

La ecuación es simple: personas menos activas, que casi nunca hacen ejercicio, pueden estar más cerca de terminar en el hospital debido a la COVID-19 que aquellas personas que son más activas. Se supo siempre que hacer ejercicio físico hace bien. Ahora, también sabemos que mover el cuerpo con frecuencia puede ser no solo una buena carta de presentación para hacerle frente al virus, sino que además no nos ataque con mucha fuerza.

A esta conclusión llegaron un grupo de expertos en un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine. Los datos se recopilaron antes de que las vacunas contra la enfermedad estuvieran disponibles y no sugieren que el ejercicio pueda sustituir de ninguna manera la inmunización. Pero sí, insinúan, que el ejercicio regular, ya sea nadar, caminar, correr o andar en bicicleta, puede reducir sustancialmente nuestras posibilidades de enfermar gravemente si nos infectamos.

Los investigadores dibujaron registros anónimos de 48.440 hombres y mujeres adultos que usaron el sistema de atención médica de Kaiser, se les revisaron los hábitos de ejercicio al menos tres veces en los últimos años y, en 2020, se les había diagnosticado COVID-19. Los investigadores agruparon a hombres y mujeres por rutinas de entrenamiento, y el grupo menos activo se ejercitó durante 10 minutos o menos la mayoría de las semanas; el más activo durante al menos 150 minutos a la semana; y el grupo algo activo que ocupa el territorio intermedio.

En el estudio se recopilaron datos sobre los factores de riesgo conocidos de cada persona para COVID-19 grave, incluida su edad, hábitos de fumar, peso y cualquier historial de cáncer, diabetes, trasplantes de órganos, problemas renales y otras afecciones subyacentes graves. Luego, cotejaron los números, con resultados deslumbrantes. Las personas en el grupo menos activo, que casi nunca hacían ejercicio, terminaron hospitalizadas debido a COVID-19 a una tasa dos veces mayor que la de las personas en el grupo más activo y, posteriormente, tenían aproximadamente dos veces y media más probabilidades de morir. Incluso en comparación con las personas del grupo algo activo fueron hospitalizadas un 20 por ciento más a menudo y tenían un 30 por ciento más de probabilidades de morir.

De los otros factores de riesgo comunes de enfermedad grave solo la edad avanzada y los trasplantes de órganos aumentaron la probabilidad de hospitalización y mortalidad por COVID-19 más que estar inactivo, encontraron los científicos.

Los científicos saben desde hace algún tiempo que las personas en forma aeróbica tienen menos probabilidades de contraer resfriados y otras infecciones virales y se recuperan más rápidamente que las personas que están fuera de forma, en parte porque el ejercicio puede amplificar las respuestas inmunitarias. Una mejor aptitud también aumenta las respuestas de los anticuerpos a las vacunas contra la influenza y otras enfermedades.