Advierten que están circulando vacunas falsas en la Argentina

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, advirtió hoy sobre la existencia de oferta de vacunas contra el coronavirus falsas en Argentina, hecho que consideró un “problema” para las autoridades que tendrán que “identificar esta actividad delictiva”.

“Hemos recibido información de México, Argentina y Brasil de que se han ofrecido algunas dosis a través de las redes sociales”, dijo hoy durante la rueda de prensa semanal de la organización, al ser consultado sobre un informe del diario The Wall Street Journal en el que reporta la venta de vacunas fraudulentas de Pfizer.

“Los mercados ilegales ofrecen vacunas que probablemente están falsificadas, no son la vacuna real, o tal vez las están robando de un centro de salud y nadie puede asegurar que estén almacenadas correctamente”, profundizó Barbosa.

El funcionario resaltó la importancia de confiar en las vacunas administradas por las autoridades sanitarias, las únicas que tienen la garantía de ser “seguras y eficaces”. “Por lo tanto, es muy importante negarse a comprar cualquier tipo de vacuna que se ofrezca a través de las redes sociales e internet”, destacó.

Barbosa remarcó que la venta de vacunas falsas es “un riesgo para la salud”, además de implicar “un problema, no sólo para las autoridades sanitarias, sino también para la Policía”.