Los kinesiólogos impulsan negociación para lograr mejores retribuciones

El kinesiólogo Javier Gómez es secretario regional de la Delegación VI del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires.

La entidad colegiada es la encargada de proporcionar la matrícula profesional para poder ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires y el encargado de negociar los convenios que existen con las obras sociales.

Cabe destacar la función que cumple este colegio, porque es el que representa al kinesiólogo ante las obras sociales, a fin de que la negociación no sea individual sino colegiada, con mayor peso a la hora de presentar los reclamos del sector.

A la pregunta de cómo se estaban dando los pagos de IOMA, PAMI y las obras sociales en general a los profesionales del Distrito VI, Gómez manifestó que la situación era difícil. “Cuando empezó la gestión de esta nueva representación del Colegio los valores estaban muy bajos. Los encargados de negociar el valor de la prestación eran abogados, no eran kinesiólogos, y con esta gestión lo que se logró es que la negociación sea hecha por kinesiólogos, los que están afectados y saben lo que es el día a día en el consultorio”, dijo.

“El valor con que se arrancó la negociación es muy bajo, entonces cuesta más que sea el que merecemos por cada prestación, pero se está peleando por eso”, afirmó el directivo.

Atención

En cuanto a si los kinesiólogos cobraban alguna retribución extra por la atención de pacientes Covid en su recuperación, el entrevistado dijo que en Capital Federal y Gran Buenos Aires la valoración del accionar de los kinesiólogos en Terapia Intensiva era realmente muy grande, pero que en el interior del país el reconocimiento no era tanto.

“El kinesiólogo es uno de los pocos que está en la primera línea de atención de los pacientes Covid. Somos los que nos encargamos de la parte respiratoria, de manejar los respiradores y de hacer ‘el destete’ que es sacar al paciente del respirador”, explicó, para luego decir que “en los centros importantes, esto está siempre en manos del kinesiólogo, no por competencia con los médicos sino que se trabaja multidisciplinariamente”.

De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, en Junín, el reconocimiento de las clínicas ahora estaba cambiando un poco pero de todas maneras no era muy grande. “El kinesiólogo no es el que hace ‘golpecitos´ nada más. Con nuestra especialidad estamos cada día más presentes y trabajando en áreas complicadas como es una Terapia Intensiva, en la parte respiratoria”, acotó.

La carrera

El kinesiólogo Javier Gómez sostuvo que la carrera de Kinesiología a nivel universitario era muy destacada. “La UBA (Universidad Nacional de Buenos Aires) sigue teniendo el reconocimiento como ‘la universidad’ y sobre todo la Facultad de Kinesiología, Medicina, lo es a nivel mundial.

Javier Gómez mencionó que muchas universidades privadas tenían la carrera de Kinesiología, con otra carga de años y otra forma de dar la carrera pero era positivo que se distribuyera en todo el país esta carrera.

El entrevistado dijo que al terminar, generalmente el profesional continuaba con las especialidades. “Ahora si no tenés una especialidad medio como que quedás en el camino. Se trata de que el kinesiólogo esté cada vez más metido en el tema que trabaja y que no sea tan generalista, sino especialista en ciertas cosas”, manifestó.

El día

En el Día del Kinesiólogo, Javier Gómez, mencionó las elecciones en la Caja de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, el pasado domingo 11 de abril, y del Colegio de Kinesiólogos, el 16 de mayo próximo.

Con la participación del 76,2% del padrón, finalizó exitosamente la Asamblea Eleccionaria de la Caja, cumpliendo con la renovación de mandatos dispuesta por la ley 13.917 y por resolución del Ministerio de Justicia provincial.

La Caja continuará siendo presidida por Roberto Ricardo Bay, kinesiólogo de Junín.

Respecto a la elección en el Colegio, el próximo 16 de mayo, Gómez pidió a los matriculados que participen de la votación y que las entidades se manejen con la mayor transparencia posible.