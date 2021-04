Segunda ola, hay que extremar los cuidados

¿Cómo se contagia?¿Hay que usar tapabocas todo el tiempo?¿Cuándo se considera que una persona es contacto estrecho? ¿Los vacunados pueden infectarse?, son sólo algunas de las preguntas clave que responden especialistas y organismos nacionales e internacionales para mejorar los cuidados de cara a la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

1) ¿Cómo se contagia el coronavirus?

"El modo principal por el cual las personas se infectan con SARS-CoV-2 (el virus que causa Covid-19) es a través de la exposición a gotitas respiratorias que transportan virus infecciosos. Es posible que las personas se infecten por contacto con superficies u objetos contaminados (fómites), pero actualmente se considera que el riesgo es bajo", indicó recientemente los Centros para el Control de Enfermedad en Estados Unidos (CDC).

Estas "gotitas" pueden ser de un mayor tamaño -son visibles y caen rápidamente en segundos o minutos-; o más pequeñas (aerosoles) -son invisibles, pueden permanecer horas suspendidas en el aire y para un grupo cada vez mayor de investigadores es la principal vía de contagio-.



2) ¿Cuáles son los cuidados básicos y por qué?

Las medidas principales de cuidado son la distancia de más de dos metros, el uso de barbijo, evitar lugares cerrados o si no es evitable garantizar una adecuada ventilación, y lavarse las manos con frecuencia.

La distancia de más de dos metros evita que lleguen las gotas respiratorias grandes (porque caen antes) pero también hace que se esté más lejos de los aerosoles que emite la otra persona que se concentran mucho más en su cercanía.

El barbijo tiene que utilizarse con buen ajuste en la cara, cubriendo nariz, boca y mentón. El objetivo es que todo el aire salga e ingrese a través del barbijo, por eso no tiene que haber espacios entre la tela y el rostro; de esta manera se reducen no sólo las gotas o aerosoles que se emiten, sino también las que llegan y se respiran.

El lavado frecuente de manos permite que se si tocó una superficie con virus infectivo, éste no ingrese al organismo a partir de que la persona se lleva la mano a la boca o a los ojos.

En los lugares cerrados y sin ventilación adecuada los aerosoles con virus infectivo pueden acumularse en el aire; eso significa que aunque estemos a más de dos metros de distancia de la persona infectada, si respiramos el aire contaminado es posible el contagio. Por eso, las actividades al aire libre son más seguras.

3) ¿Sirven los barbijos de tela?

La española María Tapia, doctora en Bioquímica y Biología Molecular y una de las investigadoras de referencia sobre barbijos indicó que "una mascarilla de tela bien diseñada debe tener una tela resistente al agua, múltiples capas (al menos dos o tres) y un buen ajuste facial, que es tan importante como el material".

Para medir qué capacidad de filtro tiene un barbijo casero, Tapia describió una técnica sencilla: llenar una botella con pulverizador con agua de la canilla, sostener el barbijo 8 a 10 centímetros de distancia de un espejo (sin que lo toque) y rociar una vez: "Si el espejo se humedece mucho, el tejido no es adecuado", indicó.



4) ¿Cómo hay que ventilar los ambientes?

La ventilación debe implicar la abertura de ventanas y puertas (ventilación cruzada) y darse en forma continua.

Una manera que los especialistas siguieren para evaluar la ventilación de un espacio cerrado es la medición del dióxido de carbono (CO2) a través de dispositivos sencillos; la recomendación actual es que la medición no supere las 800 ppm.

5) ¿Al aire libre hay riesgo de contagio?

Sí.

"Cuando uno está hablando con otra persona a una distancia menor de dos metros está expuesto a las gotas visibles de saliva y también a una mayor concentración de aerosoles potencialmente infectivos", explicó Andrea Pineda Rojas, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) y del Conicet.

Y continuó: "Entonces, ya sea al aire libre o en el interior, al estar a menos de dos metros el riesgo de contagio es alto; en ambientes cerrados es muy alto, y en el exterior puede serlo también sobre todo en condiciones de aire quieto".

Por lo tanto, al exterior hay que sostener las medidas de distancia a más de dos metros y uso de tapabocas.

6) ¿Hay que seguir limpiando los productos que vienen del supermercado o de la calle?

En relación a la desinfección de los objetos, la viróloga e investigadora del Conicet Sandra Cordo sostuvo que "no desaconsejaría cualquier medida de limpieza porque en realidad es bueno que la gente se haya dado cuenta de que las cosas del supermercado pueden traer cualquier tipo de enfermedad ya que no sabemos donde han sido guardadas y quien las ha tocado (por ejemplo ratas)".

Y añadió: "Hoy podemos relajar un poco con la limpieza de las cosas del super o con cambiarnos la ropa cuando venimos de la calle, pero debemos prestar máxima atención a ventilar muy bien los ambientes".



7) ¿Cuándo se considera que una persona es contacto estrecho?

Según el Ministerio de Salud de Nación, se denomina contacto estrecho a "cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo, etc)".



8) ¿Qué hay que hacer en ese caso?

Como los contactos estrechos tienen un alto riesgo de haber adquirido la enfermedad, deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo aunque no tengan síntomas, que según el Ministerio de Salud de Nación, es el período máximo de incubación que puede tener el virus hasta presentar síntomas.

En caso de tener síntomas, se recomienda la consulta médica e hisoparse para confirmar el diagnóstico, además del aislamiento.



9) ¿A partir de cuándo la persona vacunada adquiere inmunidad?

"El cuerpo comienza a generar anticuerpos después de los 15 días de vacunarse. La eficacia protectora de una primera dosis oscila como entre el 60 y el 70% según el tipo de vacuna, pero esto es variable, puede ser más o menos", indicó la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).



10) ¿La personas vacunada puede contagiarse o contagiar?

"Todas las vacunas aprobadas reducen las formas graves y por lo tanto la mortalidad, pero ninguna vacuna previene de contagiarse de coronavirus en el 100 por 100 de los casos; por lo tanto aunque se esté vacunado, la persona se puede contagiar y contagiar a otros", señaló Cahn y añadió que "por eso las personas vacunadas deben continuar con las medidas de prevención como uso correcto de tapaboca, distancia y lavados de manos, etc".