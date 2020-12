Destacan que la ejercitación física es fundamental para el cuidado de la salud

En los comienzos de la pandemia, como tantos otros comercios, los gimnasios tuvieron que cerrar. Y muchos de ellos, ya nunca más pudieron volver a abrir. Así, quienes estaban acostumbrados a la periódica rutina del entrenamiento en ellos, tuvieron que adecuarse a realizar como pudieran las tareas en sus hogares, con el objetivo de no dejarse ganar por el sedentarismo.

Es que el ejercicio físico es una de las actividades que tuvo que adaptarse cuando se decretó el aislamiento para frenar al coronavirus. Sin embargo, tras tanto tiempo de encierro, los especialistas advierten que el sedentarismo ganó terreno y alertan sobre las consecuencias negativas en el sistema inmunológico a futuro, pese a lo que cada uno pudo hacer en su casa, al “boom” de las clases virtuales y a la demanda en el alquiler de máquinas que ofrecieron los gimnasios cerrados.

Al aire libre

Desde el Municipio de Junín, la semana última lanzaron un programa impulsar la actividad física en verano al aire libre, aún transcurriendo la pandemia.

David Forconi, coordinador de la Dirección de Deportes, en diálogo con Democracia, explicó que el primer consejo para hacer actividades al aire libre es que sea fuera del horario que más impacta el sol. “No hacer entre las 11 a 16 horas y siempre con mucha hidratación y distanciamiento”, apuntó.

Forconi destacó la importancia de que la gente salga a hacer actividades físicas, cosa que es fundamental para los adultos mayores que estuvieron tanto encerrados. “Si bien la salud de la persona es importante, la parte física y psicológica lo es también”, acotó.

“Estamos tratando de buscar el modo y coordinar, desde el Municipio, para que haya actividades de adultos mayores a partir de enero. Nosotros pusimos el horario entre las 8.30 y 9.30 de la mañana. Vamos a buscar lugares con sombra”, aclaró el profesor.

Manifestó que la actividad será regulada según la edad de las personas y su estado físico. “Haremos elongación, gimnasia, caminata, obviamente con todos los cuidados y los protocolos que los adultos mayores necesitan: que cada uno tenga su toalla y su agua, distanciamiento. Mientras hacemos una actividad tranquila, con tapaboca. Y si es un poco más cargada, sin tapaboca. Nuestros profesores, por protocolo deben estar continuamente con tapaboca porque es una forma de cuidarnos y se cuidar a los adultos mayores”, detalló.

Para todos

Muy importante: Cuando las actividades son grupales, entre no convivientes, hay que tener determinados cuidados.

El profesor Forconi dijo que los consejos mencionados anteriormente son los mismos para todos, tanto para el deportista como para el ciudadano común: el uso de tapaboca, hidratación propia, toalla personal, no compartir nada.

“Lo que cambia es la intensidad de la actividad, no es lo mismo para una persona de 35 a 40 años, que para una de 65 o 70”, dijo.

“En general, la gente se tiene que acostumbrar al tapaboca, a no compartir mate, ni botella, tener distanciamiento social. Si esto se cumple será más difícil que nos contagiemos. Por eso hoy lo que se recomienda en lo que es ejercicio físico, es hacer actividad al aire libre y distanciamiento social. Si es adentro, se recomienda en lugares bien ventilados, que haya circulación de aire, respetando el distanciamiento social obligatorio”, describió el coordinador de Deporte del Municipio de Junín.

Cabe una aclaración: La única excepción a los cuidados es cuando la persona está sola o con el grupo familiar. Si decide hacer gimnasia adentro de un espacio cerrado, o fuera de él, no necesita tapaboca ni distanciamiento. Es lo mismo si está sola o con convivientes.

Regresos progresivos

Al retomar la actividad física, después de mucho tiempo de estar sin hacerlo, hay que hacerlo progresivamente, de a poco.

Los especialistas recomiendan para quienes recién ahora están volviendo a los ejercicios más intensivamente, que se sometan a una evaluación médica general y regresen al ejercicio de manera progresiva, contemplando los meses de sedentarismo y desorden alimenticio provocados por la cuarentena, y para evitar la posible aparición de lesiones y dolencias.

El ser consultado por Democracia, Juan Novo, profesor de Educación Física y Licenciado en Nutrición, con especialización en Nutrición deportiva, Entrenamiento y preparación física, hizo una serie de recomendaciones para deportistas que se enumeran a continuación.

1- Cumplir con las recomendaciones dadas por los expertos respecto a evitar aglomeraciones, uso de cubreboca, distancia social, higiene de manos constante, etc.

2- Volver de manera progresiva, porque “hacer más no siempre es mejor”. Por ejemplo, mucha gente cuando vuelve a los grupos de entrenamiento o a gimnasios a entrenar, aumenta la intensidad de su trabajo, de las cargas, a las cuales no estaban acostumbrados, ya que no es lo mismo entrenar en la casa que en los grupos de entrenamiento y eso, si no está monitoreado por un profesional puede conllevar a desarrollo de lesiones.

3- Es importantísimo no entrenar con calor excesivo, sino en horarios tempranos donde la temperatura y sobre todo la humedad ambiente no sean elevadas. En caso de no poder hacer en ese horario, buscar lugares donde haya sombra, mantenerse bien hidratado no solo durante el ejercicio sino en el antes y el después. Si la persona no está acostumbrada a hidratarse, puede saborizar los líquidos y que estén frescos para que sean más gustosos.

4- El proceso del regreso a la actividad deportiva tiene que estar acompañada por una alimentación saludable a fin de poder garantizar los procesos de recuperación, tener energía disponible y evitar que nuestro sistema inmune se debilite. Se recomienda consumir frutas y verduras, cereales y granos integrales, elegir proteínas magras. Usar grasas a juicio, elegir grasas saludables, por ejemplo usar aceite de oliva, aceitunas, nueces, palta, en vez de manteca, mayonesa, cremas, grasas bobinas.

5- Limitar el consumo de bebidas alcohólicas ya que retrasa los procesos de recuperación, altera el sueño y en algunos casos contribuye a la deshidratación.

6- Llevar adelante lo que se denomina “higiene de sueño”, priorizar el descanso óptimo para eso evitar estar con pantallas (celulares, tablets, computadoras) en las horas nocturnas para que eso no quite horas de sueño.

7- No realizar los entrenamientos en horario muy tarde porque eso hace que también se altere el patrón de sueño. No puedo estar entrenando a las 21 o 22 horas porque todo el proceso de recuperación y de la vuelta a la calma lleva más tiempo y se pierdan horas de sueño. Mantener un patrón de los horarios en que uno se despierta y se acuesta y tratar de que esto sea en el ritmo habitual.

El profesor Novo destacó que la recomendación, tanto en la parte de entrenamiento como nutricional, es consultar con un profesional para hacer las adaptaciones individuales a cada persona.

Cuidado de la salud

Cabe destacar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) posiciona a la ejercitación física como fundamental para el cuidado de la salud, y alertó recientemente que con la falta de ejercicio físico entre la población, se corre el riesgo de “crear otro pandemia”.

En este sentido, señaló que cerca de cinco millones de muertes se podrían evitar cada año si la población fuera más activa, y advirtió sobre el impacto negativo que la pandemia del Covid-19 tiene sobre la práctica habitual de ejercicio físico.

“Aún cuando no hay estadísticas, está claro que las medidas de confinamiento han obligado a muchos a detener la actividad física, y si no nos mantenemos activos corremos el riesgo de crear otra pandemia”, dijo el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Estar activo físicamente es vital para la salud y el bienestar, puede dar años a la vida y vida a los años”, afirmó el dirigente mundial.

Es que la actividad física frecuente es la clave para prevenir y tratar las enfermedades del corazón, la diabetes de tipo 2 y el cáncer; también reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, el deterioro cognitivo, mejora la memoria y, en general, la salud del cerebro.

Para lograr estos beneficios, la OMS recomienda que los adultos hagan entre dos horas y media y

cinco horas a la semana de ejercicio aeróbico moderado, mientras que la media para niños y adolescentes debe ser de al menos una hora al día.

No al sedentarismo

Respecto de los beneficios de realizar actividad física de forma regular y diaria, los especialistas coinciden en que son muchos.

“Permite mejorar el sistema inmunológico, la aptitud cardiovascular, músculo esquelética y la coordinación del equilibrio, tan importante para evitar caídas y a controlar el peso corporal”, señala Gabriela De Roia, coordinadora del Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo, quien destaca que “además ayuda a disminuir la ansiedad, a controlar el estrés y a mantener la calidad del sueño”.

“Por eso -agregó- se recomienda al menos una hora de actividad física diaria para niñas y niños, y treinta minutos de actividad física para adultos y adultos mayores”.

Y para quienes ese rango de actividad les resulta difícil de alcanzar, se resalta que “cualquier minuto o actividad que hagan cada 30 minutos para disminuir el comportamiento sedentario prolongado, va a ser beneficioso para la salud.

“Una actividad cada 30 minutos para evitar una postura quieta puede ser buscar la pava del mate o subir y bajar las escaleras”, especifica De Roia, quien a la hora de confeccionar una actividad física aconseja “poner un horario fijo, pueden ser varios momentos, elegir el tipo de actividad, que involucre grandes masas musculares como caminar, bailar, hacer trote, brazos, piernas, mover el tronco. También es importante involucrar a la familia en una actividad que brinde placer y genere interés, así como procurar aumentar la intensidad o cantidad de ejercicios de manera progresiva”.