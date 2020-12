Una madre puede contagiar un resfrío al feto a través de la placenta, asegura un estudio

"Esta es la primera evidencia de que un virus del resfriado común puede infectar la placenta humana. Además, respalda nuestra teoría de que cuando una mujer desarrolla un resfriado durante el embarazo el virus puede propagarse al feto y causar una infección pulmonar, incluso antes del nacimiento", dijeron los expertos que publicaron la investigación en la revista Plos One.

Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento esencial de una madre a un feto en desarrollo, mientras filtra los posibles agentes patógenos.

No obstante, en la actualidad los científicos están descubriendo que la barrera no es tan impenetrable como se creía.

Ante este escenario, en el nuevo trabajo los investigadores utilizaron placentas donadas y aislaron los tres tipos de células principales que se encuentran en las placentas: citotrofoblasto,fibroblastos de estroma y células de Hofbauer, y las expusieron in vitro al virus sincitial respiratorio (VSR), causante del resfriado común.

De esta forma, los expertos comprobaron que mientras que las células de citotrofoblasto soportaron una replicación viral limitada, los otros dos tipos fueron significativamente más susceptibles a la infección.

Por ejemplo, las células de Hofbauer sobrevivieron y permitieron que el virus se replicara dentro de las paredes celulares.

"Estas células no mueren cuando son infectadas por el virus, que es el problema. Cuando se mueven hacia el feto son como bombas llenas de virus. No diseminan el virus explotando, lo cual es la forma típica, sino que lo transfieren a través de canales intercelulares", ampliaron los científicos.

Y sostuvieron que el VSR podría atacar al tejido pulmonar dentro del feto, causando una infección que puede predisponerlo a desarrollar asma en la infancia.