Delirio, inflamación cerebral y ACV: complicaciones que sufrieron pacientes con coronavirus

El trabajo publicado por el University College de Londres (UCL) en la revista Brain proporciona una descripción detallada de los síntomas neurológicos de 43 personas de entre 16 y 85 años tratadas en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía (UCLH) con coronavirus o con sospecha de estar infectadas con el virus.

Según el estudio, algunos pacientes no experimentaron síntomas respiratorios graves y el trastorno neurológico fue el primero y principal síntoma.

Los investigadores sostuvieron que normalmente estas enfermedades son muy poco habituales, pero los casos se multiplicaron durante la epidemia cuando pasaron de ver un caso al mes a uno por semana.

En particular, se refirieron a los casos de encefalomielitis diseminada aguda (ADEM), una reacción inflamatoria considerada rara que afecta al sistema nervioso central.

En el estudio, se detectó que una docena de pacientes tuvieron inflamación del sistema nervioso, diez padecieron delirio o psicosis, ocho sufrieron derrames cerebrales y otros ocho problemas nerviosos periféricos, en su mayoría diagnosticados como síndrome de Guillain-Barré, una reacción inmune que ataca el sistema nervioso y causa parálisis y es mortal en el 5% de los casos.

“Identificamos un número mayor de lo esperado de personas con afecciones neurológicas como inflamación cerebral, que no siempre se correlacionó con la gravedad de síntomas respiratorios”, dijo Michael Zandi, autor principal del estudio y consultor del instituto y la fundación del Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) y del Hospital Universitario de Londres.

El científico advirtió que se necesita estar atentos a estas complicaciones en personas que tuvieron coronavirus y explicó que queda por ver si hay una epidemia a gran escala de daño cerebral relacionado con la pandemia, “quizás similar al brote de encefalitis letárgica en las décadas de 1920 y 1930 después de la pandemia de gripe de 1918”.

“Estamos viendo cómo la enfermedad Covid-19 afecta el cerebro, algo que no hemos visto antes con otros virus”, subrayó Zandi.

“Biológicamente, estos casos de ADEM tienen algunas similitudes con la esclerosis múltiple pero es más grave y, generalmente, ocurre una sola vez. Algunos pacientes quedan con discapacidad a largo plazo y otros pueden recuperarse bien”, agregó.

Ross Paterson, otro de los autores del estudio, aseguró que “dado que la enfermedad solo existió durante unos meses, es posible que aún no sepamos el daño a largo plazo que puede causar”.

“Los médicos deben ser conscientes de los posibles efectos neurológicos ya que el diagnóstico temprano puede mejorar los resultados del paciente. Las personas que se recuperan del virus deben buscar asesoramiento profesional de salud si experimentan síntomas neurológicos “, recomendó.

A su vez, el investigador Hadi Manji, quien también participó del estudio, resaltó que la investigación amalgama por primera vez las presentaciones clínicas de pacientes con enfermedad neurológica relacionada con el coronavirus.

Los casos se suman a las preocupaciones sobre los efectos colaterales a largo plazo de pacientes que tuvieron coronavirus que dejaron a algunas de esas personas con fatiga y falta de aire mucho después de haber pasado la enfermedad y a otras con entumecimiento, debilidad y problemas de memoria.

Los científicos describieron también que una paciente con coronavirus de 55 años sin antecedentes de enfermedad psiquiátrica comenzó a comportarse de manera extraña el día posterior a ser dada de alta.