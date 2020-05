Síntomas atípicos del coronavirus en pacientes adultos

Los síntomas y lesiones en piel en pacientes adultos con COVID-19 afectan a cerca de un 20% de los que se contagian. Y Puerto Rico no es la excepción.

De hecho, el dermatólogo José R. González Chávez ha atendido a pacientes con diferentes manifestaciones en piel. Pero dice que una de las más típicas es la que se describe como “seudo congelación”, que son lesiones en la planta del pie y en el dorso de los dedos que son muy dolorosas. También se conocen como dedos de los pies COVID.

“Son como unas pápulas y los dedos se ponen como si estuvieran expuestos al frío. También les dan lesiones purpúricas, vasculopatías con lesiones en los vasos sanguíneos y en la mitad de los casos ocurre en los primeros siete a diez días y la otra mitad en los días subsiguientes después del día 15”, explica el doctor González, aunque dice que no hay correlación entre el tiempo y algunas lesiones.

También se ha visto otro tipo de lesión conocida como “livedo reticularis” que se manifiesta con un patrón reticular de decoloración rojiza y azulada de la piel, que es como una malla de venas en las piernas, señala el doctor Néstor Sánchez.

“Esto puede ocurrir entre el día quinto al once, luego de la infección. Otras lesiones muy comunes son las morbiliformes en todo el cuerpo que parecen urticaria, pero no lo son. Son lesiones de color rosa, que se unen unas con otras. Pero eso es algo que también se ve en otros virus”, explica Sánchez.

De la misma forma se expresa el infectólogo Jorge Bertrán, dice que lo más a visto entre sus pacientes son las lesiones en los dedos de los pies.