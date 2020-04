Medidas de la Caja de Médicos para aliviar la economía de sus afiliados

El doctor Mariano Campenni es director del Distrito VI de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, con sede en Lavalle 288, esquina avenida San Martín de la ciudad de Junín, e integrante del directorio de la casa central de la Caja en la ciudad de La Plata.

El Distrito VI tiene aproximadamente 3.500 médicos que trabajan en las ciudades y pueblos incluídos en su jurisdicción.

En diálogo con Democracia, el doctor Campenni explicó que, en el marco de la cuarentena obligatoria determinada por la pandemia del COVID 19, la disposición tomada por la Caja fue alinearse con las disposiciones gubernamentales nacionales y provinciales, en lo que hace a evitar la conglomeración de gente. Por lo expuesto se cerró la atención al público en las delegaciones, pero continúa con la atención vía mail o a través de la página web de la Caja.

“Con estas medidas se logra que muchos de los médicos beneficiarios que concurren a las delegaciones, que son personas de edad avanzada y de riesgo, no tomen contacto con quienes son médicos activos que trabajan en clínicas y que podrían estar en contacto con el virus”, manifestó el doctor Campenni.

Día de la Salud

En un día especial para los médicos como es el Día de la Salud, la Caja de Médicos acompaña el concepto de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es el completo bienestar físico, psíquico y social de las personas.

“En este caso la Caja busca el bienestar, dentro de lo que cabe en esta pandemia, para los médicos, tanto los activos como los beneficiarios de jubilación y pensión. Apunta a generar bienestar no solo con el acompañamiento y el apoyo, sino tratando de alivianar la carga que genera la merma laboral, estar en cuarentena, ya que muchos no pueden ir a trabajar o se les redujo mucho el caudal de trabajo, y con ello sus ingresos”, explicó el directivo regional de la Caja de Previsión y Seguro Médico bonaerense.

Según lo expuesto por el entrevistado, la Caja ha prorrogado el pago de las cuotas a sus afiliados, por lo menos hasta el 31 de mayo, “para que el médico no tenga que descapitalizarse pagando la cuota mensual”. Se prorrogó también el pago de los vencimientos de las cuotas de los préstamos y planes que da la Caja. Y en lo que respecta a jubilados, se prorrogó la presentación de la supervivencia, para evitarles un trámite a este sector; también se pagó en tiempo y forma las jubilaciones y las pensiones que otorga la Caja. Los jubilados ya tienen acreditado el pago en su cuenta bancaria y pueden acceder a este con su tarjeta de débito.

El doctor Mariano Campenni destacó la solicitud a las autoridades gubernamentales, a las entidades de Salud públicas y privadas, para que los médicos activos tengan a su alcance todos los insumos necesarios que exigen las medidas de bioseguridad correspondientes. “Esto es para que puedan trabajar con el mayor marco de prevención posible”, afirmó.

Por otra parte, acotó que la Caja de Médicos trataba de generar diálogo con las autoridades provinciales y del ministerio de Economía, concretamente, para ver de qué manera se podía alivianar la economía de los profesionales médicos, desde el punto de vista impositivo, exceptuándolos de algunos pagos de impuestos, en la medida de lo posible.