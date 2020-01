La predicción de un estado gripal en tiempo real podrá ser posible

La predicción de la gripe en tiempo real podría ser posible mediante el empleo de dispositivos portátiles para medir los latidos del corazón y los patrones de sueño, según los hallazgos de un estudio divulgado en The Lancet.

La primera investigación que evalúa los datos procedentes de esos aparatos, realizada por científicos de Estados Unidos, halló mejores predicciones en tiempo real de enfermedades contagiosas provocadas por los virus de la gripe en cinco estados norteamericanos, frente a los métodos que se usan actualmente.

El estudio demostró el potencial de los datos extraídos de ese tipo de dispositivos a la hora de mejorar el seguimiento de las enfermedades infecciosas.

El ritmo cardíaco en estado de reposo tiende a repuntar durante episodios infecciosos, algo que capturan esos mecanismos, como los “smartwatches”

Durante la investigación, la información procedente de 47.249 usuarios del aparato Fitbit, identificó, de manera retrospectiva, semanas en las que se registró un elevado ritmo cardíaco en estado de reposo y cambios en las rutinas del sueño.

Los virus de esta patología provocan 650.000 muertes anuales en el mundo y, aproximadamente, el 7 por ciento de los adultos que trabajan y el 20 por ciento de los menores de cinco años contraen gripe cada año.

Según indica el estudio, los sistemas tradicionales de seguimiento de esas enfermedades no permiten adoptar medidas de precaución con rapidez ante el surgimiento de los brotes, como asegurar que los pacientes se queden en sus casas o se laven las manos.

“Responder con mayor rapidez a los brotes de gripe puede prevenir nuevas propagaciones e infecciones, y teníamos curiosidad por ver si los datos del sensor podían mejorar en tiempo real el seguimiento a un nivel nacional”, señala la principal autora del estudio, Jennifer Radin, del Instituto de investigación Scripps Research Translational Institute, de EE UU.

La experta sostiene que el experimento prueba el potencial de estos dispositivos “a la hora de reforzar el seguimiento de la gripe y, en consecuencia, mejorar las respuestas sanitarias públicas”.

Los científicos también identificaron varias limitaciones. Una ausencia general de movimiento implicaba, por ejemplo, que no se podrían controlar algunos cambios de actividad a corto plazo.