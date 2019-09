Soy mi héroe

De repente llega el día en que nos damos cuenta que se nos fue la alegría, que todo lo que hacemos no vale la pena, vamos de desilusión en desilusión, nos sentimos estancados y no sabemos para dónde correr. Nos sentimos frustrados, cansados y totalmente desmotivados hasta la desesperanza.

Por lo general ocurre esto porque vamos acumulando problemas de todos los colores y de todos los ámbitos de nuestra vida dejando que nos controlen, nos dominen y sentimos que perdemos las fuerzas para seguir adelante sin poder ver dónde está la punta del hilo. Vamos acumulando malestar, en lugar de expresar lo que sentimos o poner límites, preferimos callar o someternos, acumulamos gente tóxica que nos come la energía y autoestima tal vez para no estar solos, acumulamos relaciones de pareja que lo único que nos aportan es conflicto, pero seguimos ahí angustiados esperando un cambio, acumulamos vínculos familiares por obligación, acumulamos nuestras ganas de hacer un hobbie, de cambiar de trabajo, etc.

¿Y por qué creen que sucede esto? ¿Por qué no tengo suerte? ¿Son malas rachas? ¿El mundo contra mí? Sucede porque la vida nos enseña a crecer a sanar nuestras heridas profundas para empezar a darme yo mismo lo que no me dieron en su momento, autoestima, amor propio. Una persona que se ama ¿creen que llegaría al punto de perder la alegría o entrar en depresión? Claro que no, porque aprendió a respetarse, a ser asertivo, a elegir sus vínculos, sus pensamientos y por sobre todo a llevar las riendas de su vida ¿cómo? Enfocándose en cómo quiere ser, cómo se quiere sentir y sabiendo por lo que no quiere volver a pasar, con voluntad y compromiso.

Para recuperar la alegría hay que ponerse en acción. Hay que aceptar ésta situación de vacío y tristeza que sentimos sabiendo que podemos seguir adelante llenando de amor propio y autoestima cada hueco en nuestro interior. Construite paso a paso ¿Qué situación te gustaría modificar a corto plazo? ¿Qué podrías hacer para que eso suceda? ¿Qué te impide hacer las cosas que te gustan para recuperar tu alegría? Es el momento de tomar decisiones y cambiar la película en tu cabeza.

No permitas que otros te destruyan porque no se dan cuenta lo que vales. Tu amor es el mejor regalo que podés darte para el resto de tu vida.

(*) Coach educativo, Neurosicoeducadora, Coach Emocional. Instagram: @danielatrechcoach.