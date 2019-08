Médicos lanzaron una campaña pidiendo la legalización del aborto

Profesionales de la salud de distintas provincias argentinas lanzaron esta semana la campaña 'Salvemos miles de vidas' pidiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para "terminar con la muerte de mujeres por abortos clandestinos y las noticias falsas" sobre la práctica, explicó este sábado uno de los referentes.

"No soy verde ni celeste", dijo Marcelo Guida, médico tocoginecólogo, especialista en fertilización asistida, al referirse a los colores que identifican a quienes están a favor y en contra del derecho al aborto en Argentina.

"Soy, junto a los colegas con quienes ideamos esta campaña, quienes debemos garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres", aseveró el profesional, que trabaja en Tierra del Fuego donde es uno de los cinco únicos médicos que no es objetor de conciencia para realizar abortos no punibles.