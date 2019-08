Cáncer de mama: aprobaron un nuevo tratamiento para pacientes con metástasis

Un nuevo tratamiento para pacientes con cáncer de mama fue aprobado recientemente por la ANMAT y brinda una esperanza a un grupo de personas que padecen un subtipo específico de esta enfermedad.

La droga, denominada talazoparib, está indicada en personas con metástasis HER2 negativo, que tienen mutación del gen BRCA, el cual se determina a través de un test genético, y que está presente en una de cada 10 mujeres de cáncer de mama menores de 40 años; una de cada 8 con cáncer de ovario, y uno de cada 20 hombres con este tipo de tumor de cualquier edad.

El medicamento demostró reducir casi un 50 por ciento el riesgo de progresión, en comparación con quienes se trataron con quimioterapia estándar. Se administra por medio de un comprimido por día y no se combina con otras terapias.

“Con esta droga se duplica el tiempo que tarda en que la enfermedad progresa. Y en pacientes con metástasis cerebrales, que son las de peor pronóstico, se puede lograr una mejora significativa”, explicó la Dra. Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología Clínica y de la Unidad Funcional de Tumores Femeninos del Instituto Ángel Roffo-UBA.

Según un estudio realizado que involucró a 431 pacientes que presentaban este tipo de enfermedad, 6 de cada 10 consiguieron una respuesta positiva gracias a esta nueva molécula, a comparación de los que recibieron quimioterapia.

“Cuanto más tiempo puedo detener el avance de la enfermedad, mejor calidad de vida va a tener la paciente”, precisó el Dr. Guillermo Lerzo, jefe de Oncología Clínica del Hospital Municipal de Oncología María Curie de la Ciudad de Buenos Aires.

Crecimiento notorio

De acuerdo con lo que explicaron los profesionales, en los últimos años se ha registrado un incremento en la cantidad de casos, especialmente en mujeres menores a 45 años, a nivel regional, en los que tanto Argentina como Uruguay lideran el ranking de prevalencia.

En 2018, se registraron 21.558 nuevos casos, incluyendo todos los subtipos de esta enfermedad, lo que equivale a decir que se contabilizaron 59 nuevos diagnósticos por día. Por eso es tan importante el descubrimiento de nuevos tratamientos que permitan brindar un panorama más esperanzador incluso en cuadros muy comprometidos.

“Nuestra idea es poder cronificar la enfermedad en el tiempo. A lo que apuntamos es que en un futuro se pueda pasar este medicamento a estadios iniciales, de forma preventiva”, adelantó la doctora Cáceres.

En esa misma línea, Lerzo recordó un axioma de la medicina que reza: “lo mejor hay que tratar de usarlo primero” y subrayó que muchos de los nuevos casos que se registran en la actualidad se relacionan con factores tales como una dieta híper grasa, alcohol y el tabaquismo.

“Que el pronóstico no sea determinante, que no sea una sentencia. Ninguna mujer quiere vivir de cualquier manera, sino que quiere vivir bien”, subrayó Marta Mattiussi, presidenta de MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama). Paralelamente, resaltó la importancia para los pacientes de este nuevo lanzamiento ya que se trata de “un medicamento que lo puede tomar en su casa, sin tener que ir a un hospital o pasar por las venas, y que por consiguiente permite mejorar la calidad de vida”.

“Es cierto, sí, que vemos muchos casos de cáncer de mama metastásico- reconoció la titular de la organización-. Pero hace 20 años no llegaban. Y esto se logró gracias a todos estos tratamientos, que les permitieron a las pacientes que sigan viviendo muchísimos años, incluso con muy buena calidad de vida”.