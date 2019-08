Cinco malos hábitos al despertar que deberías eliminar

Para disfrutar del día a pleno y ser incluso más productivo dormir bien es esencial. Pero los hábitos que tenés al despertar también lo son. Conocé cuáles son aquellas costumbres que deberías eliminar cuanto antes.

Usar el celular

El teléfono móvil está con nosotros todo el tiempo, es difícil no estar atento a una notificación o mensaje en redes sociales. No obstante, a la hora de despertar, es vital que trates de no utilizarlo. Interactuar con el celular a esas horas de la mañana genera altos niveles de nerviosismo.

Atrasar el despertador unos minutos



Es tentador, sí, pero no es saludable. El hecho de que sepas que tenés que levantarte, pero no quieres, genera cierto sentimiento de culpa, a nivel inconsciente. Asimismo, continuar con el sueño por algunos minutos, para luego volver a interrumpirlo, produce más cansancio al despertar definitivamente.

No tomar café a primera hora



A pesar de lo que muchos creen, a la mañana no es recomendable tomar esta bebida. Su ingesta genera una hormona llamada cortisol, que el cuerpo ya produce naturalmente. En este sentido, si aumenta el cortisol, los niveles de adrenalina son mayores, y, en el corto plazo, puede provocar un estado serio de estrés. Esto no quiere decir que el café no puede tomarse, pero se aconseja hacerlo a tres o cuatro horas de haberse levantado.

Levantarse con poco tiempo



Es cierto que no a todas las personas les gusta levantarse a tempranas horas de la mañana. Pero hacerlo con el tiempo justo, puede provocar severos problemas de ansiedad. En el afán de hacer todo mucho más rápido, el cuerpo se agota y la energía para todo el día disminuye.

Según explica la psicóloga María Hurtado, en una entrevista con el diario El País de España, es mejor acostarse unos diez minutos antes y luego levantarse con el tiempo necesario para desayunar, relajarse y no salir corriendo.

Abrir las ventanas



La luz solar es clave en la pérdida de peso

Los rayos del sol recarga de energía el cuerpo.

Permanecer a oscuras una vez despierto también es un error. La luz solar genera las serotonina y dopamina, hormonas de la felicidad. Por eso, es esencial para levantarse de a poco y más positivos.