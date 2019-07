Cómo medir desde el celular los niveles de glucosa con la app FreeStyle LibreLinkTM

Mediante una nueva aplicación, las personas podrán acceder a este control fundamental para determinar el estado metabólico del paciente, medir la eficacia del tratamiento y realizar los ajustes necesarios en el plan de alimentación conforme a la recomendación médica

Una nueva aplicación que permite que un usuario pueda medir su nivel de glucosa en tiempo real desde su celular y compartir esa información con médicos, profesionales de la salud y cuidadores ya está disponible en la Argentina.

Se trata de la App FreeStyle LibreLinkTM, aplicación que posibilita que el paciente acerque un teléfono inteligente al sensor FreeStyle Libre para medir el nivel de glucosa, según anunció la compañía Abbott.

Actualmente, 4 de cada 10 pacientes no se miden la glucosa con la frecuencia recomendada por su médico debido al dolor que el pinchazo les genera, por incomodidad, olvidos o falta de tiras para la medición y el 60 por ciento de las personas con diabetes no logra alcanzar los objetivos de control glucémico recomendados.

El monitoreo de la diabetes es clave para un mejor control de esta enfermedad, ya que los resultados de este procedimiento se utilizan como una herramienta para determinar el estado metabólico del paciente, medir la eficacia del tratamiento y realizar los ajustes necesarios en el plan de alimentación conforme a la recomendación médica.

Con esta nueva aplicación, que se utiliza con el celular, la persona también puede evaluar su historial de niveles de glucosa en las últimas 8 horas y ver una flecha direccional que indica los cambios en los niveles de glucosa para orientar al usuario para tomar una decisión para un mejor manejo de la diabetes.

En diálogo con la agencia de noticias NA, el endocrinólogo Adrián Proietti, quien además es el director del curso de Tecnología aplicada al control y tratamiento de la diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes y Director Médico del Instituto Integral de Diabetes y Tecnología Aplicada (IDTA) dijo que "limita" el control capilar (pinchazo), pero hay ocasiones que es mejor hacer el control capilar.

"Lo interesante es que se limita el pinchazo, pero se sugiere tener cuidado en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando son movimientos rápidos es mejor hacer el control capilar (pinchazo)", señaló, a la vez que "al ir fusionando dispositivos, esto va generando una mayor adherencia (de parte del paciente) y un mayor compromiso en este seguimiento a largo plazo".

Desde que el sistema FreeStyle Libre de Abbott se introdujo en el mercado argentino hace dos años, los pacientes ya no necesitan pincharse los dedos a diario, ya que el lector registra datos y un escaneo puede brindar información sobre el nivel de glucosa por un lapso de hasta ocho horas y guardar esa información por un máximo de hasta 90 días.

La app FreeStyle LibreLink de Abbott ya está disponible en Argentina y se puede descargar desde Google Play (Android) y Apple Store (iOS).