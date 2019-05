Novedades en la reconstrucción mamaria: una nueva oportunidad para muchas mujeres

Si bien cada vez se trata de realizar menos mastectomías y conservar la mama sin perder efectividad en la cura de la enfermedad, muchas mujeres tienen que recurrir a la reconstrucción mamaria luego de atravesar un cáncer de mama. La reconstrucción mamaria es un procedimiento quirúrgico que devuelve la forma de la mama después de una mastectomía o de una cirugía conservadora que ha dejado secuelas.

Sobre esto hablamos con el Dr. Eduardo González, médico especialista en Mastología, Cirugía Oncológica, Estética y Reconstructiva, presidente de la Asociación Argentina de Mastología y jefe del Departamento de Patología mamaria del Instituto de Oncología A. Roffo, en el marco del Taller Internacional de Cáncer Mama y Simposio de Cáncer Ginecológico que se realizó en Córdoba organizado por la Fundación Marie Curie, que depende del Instituto Zunino.

Ante el avance de la tecnología y la medicina, se puede saber, gracias a los estudios correspondientes, la biología de los tumores y de este modo, se puede dar mejor respuesta a cada paciente. Por eso, en la actualidad, se pueden personalizarlos tratamientos y lograr mejores resultados.

“Cada tumor tiene un carácter diferente, ese carácter es la biología; nosotros nos guiamos por las características del tumor, el tamaño, si tiene marcadores de estrógeno y progesterona u otros receptores, entre otras características que nos dan los patólogos. Así podemos incluir a las pacientes en diferentes grupos de distinta agresividad biológica, con diferentes pronósticos, entonces el tratamiento es personalizado. Hay pacientes que responden a la hormonoterapia por la composición o biología del tumor, y hay pacientes que no responden a la hormonoterapia justamente porque la composición de sus tumores es otra. Lo mismo pasa con la cirugía, la cirugía de hoy es personalizada”, informó el Dr. González.

Y agregó, “En esta época ya tratamos que todos los tratamientos sean lo menos agresivos posibles para la paciente, por eso se hacen cada vez menos mastectomías. Se hacen cuando son estrictamente necesarias, por supuesto. Si no, siempre se trata de preservar la mamá, por supuesto esto sin perder seguridad”.

Dentro de las etapas de ese tratamiento personalizado está la reconstrucción mamaria. “Hoy la reconstrucción es un agregado al tratamiento completo. Se prioriza el tratamiento, entonces la reconstrucción es un acompañante. Hace muchos años la reconstrucción no existía, de vez en cuando alguna paciente quería hacérsela y no se le daba importancia tanto a las cuestiones cosméticas porque la paciente sólo quería tener algo”, dijo el doctor.

En el presente, las mujeres por distintas razones acceden a ella, incluso las ampara la Ley 26.872 de cobertura de cirugía reconstructiva. Y los avances científicos se hacen notar también, en la actualidad la reconstrucción mamaria puede hacerse en el mismo momento que la mastectomía poniendo expansores o siliconas, puede hacerse antes o después del tratamiento de radioterapia, todo depende de cada caso en particular.

Respecto de esto, el Dr. aseguró, “Hoy la reconstrucción llegó a un estado total de perfeccionamiento, se hace de forma inmediata, a veces hacemos suturas nerviosas en el microscopio para que no pierdan sensibilidad. Esta es la última etapa que si bien no se mostró todavía, porque para mostrarlo hay que tener evidencia de resultados, pero ya se puede hacer, se está haciendo”.

No perder sensibilidad es un avance fundamental en la calidad de vida de la paciente que tiene que someterse a una mastectomía, pero sabiendo que más adelante podrá reponerse por completo. Hay casos en los que al sacar la mama es necesario sacar toda la piel, entonces en la cirugía de reconstrucción, la paciente necesita que le reconstruyan la cavidad. Es un procedimiento quirúrgico que devuelve la forma de la mama. De acuerdo a las palabras del Dr. González, esta inervación, que brinda sensibilidad en la piel, puede hacerse cuando se necesita un colgajo o preservando nervios de la mama y suturando con un injerto nervioso con los nervios de la zona lateral de la mama, gracias a una microcirugía.

“Se está re-inervando para que la paciente no pierda sensibilidad. En el caso de la reducción de riesgo en pacientes sanas, cuando se le saca la mamá, con la prótesis de siliconas la mamá queda fría y sin sensibilidad. De afuera no se ve, pero la paciente lo siente, entonces eso es un tema. Esto de la re-inervación es un agregado muy importante para las pacientes”, agregó el Dr. González.