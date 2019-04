Avances de la bioquímica y la técnica en la lucha contra las enfermedades

Laboratorio Milani tiene 74 años de historia. Es uno de los pioneros a nivel nacional y el más antiguo en el país que continúa operado ininterrumpidamente por la misma familia.

En diálogo con Democracia, según lo mencionado por el doctor Héctor Luis Milani, responsable del laboratorio ubicado en Rivadavia 150, explicó que el mismo fue creado en septiembre de 1945.

“Mi abuelo compró esta esquina (Rivadavia 150) en 1917, puso una farmacia, que luego dio lugar al laboratorio. En esta esquina llevamos 100 años. El laboratorio es el más viejo del país operado continuamente por la misma familia, es decir, actualmente hay dos laboratorios que cumplen 74 años operados por la misma familia, por los Milani”, aclaró.

La ciencia y la técnica

Respecto al avance de la tecnología, el doctor Andrés Milani manifestó: “la bioquímica, junto con la tecnología, obviamente avanza y da cada vez más respuestas a los desafíos de la medicina. El rol del laboratorio es cada vez más importante. Antes el médico diagnosticaba en base a síntomas y signos clínicos, actualmente hace cada vez más uso del laboratorio y de otros métodos de diagnóstico”.

“Normalmente la técnica y equipos que utiliza el bioquímico van evolucionando, con pequeños cambios, para mejorar las prestaciones y cada tanto dan un salto grande y una pequeña revolución en cuanto a la capacidad de diagnosticar”, acotó.

Al respecto, el doctor Héctor Milani señaló que un “salto importante” en el avance de diagnóstico, había sucedido varias décadas atrás, cuando apareció la radioinmuno y “se empezaron a adosar las hormonas con una forma muy precisa, cuando antes no se podía de tal modo”. Con el tiempo ese trazado también fue reemplazado y mejorado. Se dejó de usar la sustancia radioactiva, reemplazándola los inmunoensayos por quimioluminiscencia.

El especialista también destacó otro hito fundamental en lo que es diagnóstico, como fue la aparición del PCR, es decir la Biología Molecular, que dio lugar a cambios trascendentes.

Equipos

Respecto al costo de los equipos para acceder a métodos de diagnósticos avanzados, el doctor Héctor Milani dijo que hay reactivos nacionales e importados, pero que para los análisis comunes y de rutina, son nacionales y de muy buena calidad, que la Argentina incluso exporta.

“Hay empresas argentinas que tienen fábricas en otros países, que fabrican reactivos que compiten con las marcas líderes internacionales. Hace mucho que están y son de muy buena calidad. También hay fábricas nacionales muy buenas, de equipos chicos, que exportan. Y hay grandes empresas internacionales que venden equipos argentinos con la marca de ellos. En ese sentido la industria argentina en el área nuestra no está tremendamente rezagada, para nada”, aclaró.

Enfermedades

Sobre las enfermedades que se diagnostican, algunas de larga data, que volvieron a aparecer, los especialistas indicaron que muchas veces tiene que ver la conducta humana.

“La medicina, la salud son dinámicas, depende de las conductas humanas, de las nuevas enfermedades, de la sociedad. Aparecen enfermedades que estaban latentes, como en su momento fue la Fiebre Hemorrágica, el HIV, el Hantavirus, estaban escondidas en un reservorio y de pronto se presentan. La medicina responde rápidamente con vacunas, el laboratorio responde con prueba diagnósticas para confirmar la enfermedad o para buscar el agente que la produce, que con la Biología Molecular se puede”, dijo Héctor Milani.

“Por otra parte, algunas enfermedades que tendrían que haber desaparecido, no lo han hecho. Por ejemplo, la sífilis que se cura con poquitas dosis de penicilina, el parásito no es resistente a la penicilina, sin embargo la conducta humana ha hecho que no se pudiera combatir porque la persona no va al médico o desoye los consejos. Entonces el arma está pero no se puede usar”, señaló.

También mencionó a la tuberculosis, que se había prácticamente erradicado, pero todavía se puede encontrar.

“En una época, años atrás, pacientes de HIV eran portadores de tuberculosis entonces esa cepa se ha hecho más resistente. Ahora, el médico tiene un nuevo espectro de drogas para tratar el HIV y ha mejorado mucho la sobrevida y la vida de los pacientes con esa enfermedad, y por ende, disminuyó también la tuberculosis, porque el paciente no se enferma tanto”, explicó.

Otra de las enfermedades actuales, en aumento, es la diabetes. Al respecto el doctor Milani señaló que el médico tiene una serie nueva de drogas y criterios de tratamiento que hicieron que la enfermedad se sobrellevara mejor. “Ahí la bioquímica aporta nuevas determinaciones para controlar más al diabético, entonces la vida del enfermo es más controlada y con menos problemas”, dijo.

Es entonces, en este combo compuesto por la ciencia y la conducta humana, el que marca el avance en lo que es la salud.

Al respecto, el doctor Andrés Milani, manifestó la preocupación ante determinadas enfermedades que están resurgiendo, como por ejemplo la sífilis.

“Una de las cosas fundamentales para que la evolución de la ciencia de la medicina tenga efecto, es que los avances lleguen a aplicarse en la vida cotidiana, que la gente se cuide más, porque estamos viendo muchísimos casos de sífilis, por ejemplo”, advirtió.

Por su parte, Héctor Milani, destacó que la salud es algo que incluye a todos, al médico, al bioquímico, al farmacéutico, pero también a la prensa, porque si la información no le llega a la población, y la población no concurre al médico, para qué sirve tener herramientas para luchar contra las enfermedades, si no se las puede usar.

“Cuando fue la fiebre hemorrágica, por ejemplo, la misma rápidamente se acotó, la prensa difundió cuales eran los síntomas, qué tenía que hacer la persona que la padecía, asimismo otros actores sociales como la educación y las entidades rurales colaboraron en la difusión. La población, en pocos meses se enteró de lo que tenía que hacer y lo hizo. La mortalidad bajó del 50 por ciento al 2 por ciento”, recordó.