El bypass de Favaloro, entre los 400 inventos que cambiaron la humanidad

La técnica del bypass desarrollada por el cardiocirujano argentino René Favaloro fue incluida hoy en la plataforma cultural de Google como parte de los “400 inventos y descubrimientos que cambiaron la historia de la humanidad”, un reconocimiento que celebró la familia del médico para que su legado “inspire a las próximas generaciones”.

“Es un orgullo que hayan elegido a la técnica del bypass como parte de esas 400 invenciones en el mundo y considero que esa inclusión en la plataforma es un camino para que las personas más jóvenes puedan conocer a René, tanto al doctor como al hombre”, dijo su sobrina Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación Favaloro.

A partir de videos contados en primera persona, imágenes inéditas, fragmentos de libros y fotos cualquier persona podrá acceder a esta muestra virtual elaborada por Google (disponible en: g.co/OnceUponATry) y hacer un recorrido online sobre la vida y trayectoria del legendario médico.

Orígenes

Se podrán rastrear sus orígenes, la universidad donde estudió, el lugar donde trabajó como médico rural en La Pampa, su etapa en Cleveland -donde aplicó por primera vez la técnica- y su regreso a la Argentina para emprender el sueño de la Fundación, explicó Florencia Sabatini, gerente de Comunicación de Google para el Cono Sur, durante la presentación de la muestra virtual en las oficinas porteñas del gigante de Internet.

La plataforma Google Arts & Culture, disponible en https://artsandculture.google.com/, cuenta con 400 trabajos destacados en forma de muestras virtuales denominadas “Once Upon a try. Había una vez... una idea”, entre las cuales el “único descubrimiento de origen latinoamericano es el Bypass aortocoronario de Favaloro, una cirugía revolucionaria que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo”, agregó.

“Creo que conocer a René es una buena manera de entender que todos tenemos el ADN, es solo cuestión de motivarlo y expresarlo”, agregó Liliana Favaloro.

La sobrina del médico describió que no solo se va a poder conocer su faceta científica, sino también su personalidad y “regocijo por la historia argentina”.

“Esta herramienta abre un espectro en la investigación, en la ciencia y en el arte que a las generaciones más jóvenes las va a motivar para encontrar algún nicho”, resaltó.

Asimismo, sostuvo que el legado de René representa un “decálogo muy bueno para los médicos y cirujanos, como también su faceta ‘humanista’: “A él le encantaba ir a las provincias, dar charlas en comunidad, encontrarse con alumnos en la escuela, todas cosas muy valiosas”.

Durante la presentación estuvo presente el médico Oscar Mendiz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro, quien expresó su “orgullo porque se haya rescatado el legado de René Favaloro”.

“Favaloro desarrolló la técnica del bypass, que permitió mejorar y prolongar la vida de innumerables personas alrededor del mundo”, destacó Mendiz.

El cardiólogo aseguró que “el bypass, introducido hace más de 50 años, es también valorado y reconocido internacionalmente, y a pesar del tiempo transcurrido y de los avances médicos y científicos, aún persiste inalterable y continúa salvando vidas”.

Este viaje de exploración sobre la vida y obra de Favaloro fue trabajado en asociación con su Fundación, que proporcionó información, contenido y curaduría.

Entre las 400 invenciones y descubrimientos que forman parte de esta plataforma están la explosión del Big Bang, las primeras mujeres en viajar al espacio, el primer mapa de América, el telescopio de Galileo Galilei, Marie Curie, la clonación de la oveja Dolly, la máquina más grande del mundo y las cartas de Albert Einstein a científicos franceses.

El prestigioso cardiocirujano se suicidó el 29 de julio del 2000 al dispararse en el corazón, agobiado por la crisis financiera que atravesaba su fundación y decepcionado ante la falta de respuestas por parte de las autoridades y de los empresarios.