Nueva terapia logra eliminar el virus del papiloma humano al 100%

Una científica mexicana logró eliminar el Virus del Papiloma Humano (VPH) al 100% en 29 mujeres que lo tenían localizado en el cérvix uterino, gracias a una terapia fotodinámica no invasiva.

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, bajo la consigna “Crea un Mundo sin Cáncer Cervicouterino”, la científica Eva Ramón Gallegos, explicó que la terapia fotodinámica además de erradicar al VPH, también elimina lesiones premalignas de cáncer de cérvix en una etapa muy inicial, como logró comprobar en este estudio piloto.

La investigadora pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y estudió durante más de veinte años los efectos de la terapia fotodinámica en diferentes tipos de tumores. Con esta terapia se trataron a 29 mujeres e investigan su eficacia en cáncer de mama y melanoma.

La terapia consiste en la aplicación del doble de concentración de un fármaco llamado ácido delta aminolevulínico, en dos ocasiones durante 48 horas. Posteriormente, se les realizó un seguimiento con revisiones y estudios de diagnóstico.

El resultado: se consiguió eliminar el VPH del 100% de las pacientes que eran portadoras sin lesiones, del 64,3% de aquellas mujeres que tenían lesiones y VPH y del 57,2% de las pacientes con lesiones pero sin VPH.

La especialista comentó que la terapia fotodinámica es segura y libre de efectos secundarios. “A diferencia de otros tratamientos únicamente elimina las células dañadas y no incide sobre las estructuras sanas. Por ello, tiene gran potencial para disminuir el índice de mortandad por cáncer cervicouterino”, enfatizó.

Desde el Instituto Politécnico Nacional analizan si esta técnica no invasiva podría ser un método eficaz para prevenir esta neoplasia, que constituye la segunda causa de muerte en mujeres de todo el mundo.