La importancia de establecer una rutina con horas de sueño de calidad

En muchas ocasiones las personas suelen posponer el sueño o quitarle relevancia. Sin embargo, dormir es una de las herramientas más poderosas para el que desee funcionar correctamente al otro día y gozar de un organismo sano. Dormir durante el día y mantener un horario de sueño constante en las noches puede interpretarse como la receta perfecta para vivir descansado.

"El sueño es un proceso fisiológico que, al contrario de lo que creen las personas, no es pasivo, sino que es activo", comentó a Infobae el médico neurólogo Claudio Waisburg, (MN 98128).

Establecer una rutina de sueño, y seguirla, es una de las claves más importantes para una buena salud. De hecho, múltiples investigaciones dejan en claro que optimizar el sueño implica mucho más que permanecer en la cama una hora más.

Un estudio en Estados Unidos en el 2018 reveló que los estudiantes que dormían ocho horas por la noche se desempeñaban mejor en los exámenes finales. La investigación que se llevó a cabo en la universidad de Michigan reveló que la falta de sueño afecta a la memoria y al rendimiento en el trabajo en áreas tan variadas como la repostería y la cirugía.

En cuanto a no dormir, la investigación demostró que una persona que no duerme dos noches seguidas o duerme menos de seis horas puede sentirse adormecido durante muchos días. Además, aquellos que duermen pocas horas, de acuerdo a la investigación, tienen tasas de mortalidad más altas que los que no. En especial entre los mayores de 65 años.

Algunos de los problemas que surgen a largo plazo están relacionados con problemas en el organismo. Estos pueden ser el aumento de peso, migrañas y fatiga constante. Puede ser también apnea de sueño o incluso lo que ella llama "microsueños": cuando el cerebro se apaga brevemente durante el día a veces con los ojos abiertos y que representa un peligro obvio para las actividades cotidianas de las personas.

"Cuando el sueño falta, el metabolismo se altera muchísimo. Lo primero que ocurre es un cambio hormonal, porque la alteración que ocurre en el cerebro desencadena la estimulación de la hormona del estrés denominado cortisol. Esta hormona tiene un poder enorme, sobre todo en nuestro metabolismo que afecta cada una de nuestras células", afirmó la médica endocrinóloga María Alejandra Rodríguez Zía (MN 70787) a Infobae.

Reut Gruber, profesor asociado de psiquiatría en el Laboratorio del Sueño de McGill University en Montreal, afirmó que si bien no existe un número mágico que las personas deban alcanzar, hay una manera de calcular cuántas horas de sueño son las ideales para cada persona.

Según el profesional, cuando la persona no tenga un compromiso al día siguiente debe irse a dormir en un horario razonable y sin alarmas. De ese modo debe tomar nota de cuánto tiempo durmió. Ésa será la meta a alcanzar todas las noches. "Una vez que tengas determinado este número, apegate a él a toda costa", comentó el científico.

Por otro lado, en un estudio en el que participaron 160 mil personas publicado en la revista Fronteras en la Neurociencia Humana se afirmó que los "participantes que reportaron siete horas de sueño tuvieron el mayor desempeño cognitivo en una batería de exámenes psicológicos" y que este fue inferior en quienes durmieron más.

"La rutina es amigo del hábito. Hay que respetar los horarios, tener flexibilidad en fines de semana y feriados , y mantener un día a día", concluyó el profesional.