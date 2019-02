Qué es el melanoma, el cáncer de piel que padece Dayanara Torres

Dayanara, quien fuera esposa de Marc Anthony, hizo un llamado a la gente para que pongan atención en su salud y ante cualquier cambio en su cuerpo acudan con el médico.

En su caso, un lunar al que no hizo caso finalmente resultó en cáncer de piel. Ya le realizaron una cirugía en la zona posterior a la rodilla donde el mal se había extendido.

Según información de la Organización Mundial de la Salud, existen dos grupos de cáncer piel: el melanoma y el tipo no melanoma. Dentro de este último hay dos variedades: el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide.

Carcinoma basocelular: Es el más común y se manifiesta a través de células pequeñas, redondas y basales en la capa superior de la piel. Generalmente se presenta en el rostro, orejas, labios y alrededor de la boca. No es frecuente que se propague a otras zonas del cuerpo y es curable si se detecta a tiempo.

Carcinoma de células escamosas o epidermoide: Se presenta en las células escamosas planas de la epidermis y suele atacar rostro, orejas, boca, cuello, manos, brazos y espalda. Puede propagarse a otras partes del cuerpo.

Melanoma maligno: En este caso el cáncer afecta los melanocitos (células encargadas de elaborar la melanina, el pigmento en la piel). En hombres es común que se presente en el tronco del cuerpo y en las mujeres normalmente se presenta en brazos y piernas.

De acuerdo con la OMS, el melanoma maligno es más común entre gente de tez pálida, con ojos azules y pelo rojo o rubio. Alta exposición a los rayos UV es otro factor de riesgo.

Según la Fundación Mexicana para la Dermatología se debe poner especial atención a los lunares, sobre todo si son muy oscuros o con bordes irregulares.



La Fundación aconseja realizar una inspección tipo "ABCD":

A de Asimetría: Si las dos mitades del lunar no son iguales.

B de Borde: Es importante analizar si los bordes del lunar son irregulares.

C de Color: Otra señal de alarma es si notas que el color del lunar se intensifica o cambia, o también si se presentan áreas azuladas o rojizas.

D de Diámetro: Es necesarsio poner atención si el lunar mide más de 6 mm.

Según datos publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicados en abril de 2017, el cáncer de piel es el segundo más frecuente en el país.

De acuerdo con esta información "el melanoma es relativamente raro, pero es el más agresivo. Es el único que se mide en milímetros, y un milímetro de profundidad en una lesión de este tipo hace que el pronóstico de sobrevida sea menor del 50 por ciento en cinco años".

Si es detectado a tiempo, el melanoma es curable, pero si se propaga a otros órganos como pulmones o hígado es muy difícil de tratar. La cirugía es el principal tratamiento contra el melanoma y en algunos casos se recurre a la quimioterapia para detener el avance de la enfermedad.