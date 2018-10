Avances de niños con autismo tratados con sangre de su propio cordón umbilical

En la actualidad, las células madre de cordón umbilical se utilizan para tratar ciertos tumores y enfermedades de la sangre que se pueden producir en chicos y en adultos, como la leucemia y otros tipos de tumores líquidos.

La Sangre de Cordón Umbilical (SCU) es una fuente rica en células con cualidades biológicas únicas. Son inmunológicamente inmaduras y jóvenes, es decir que no han experimentado el proceso de envejecimiento y la exposición a virus externos.

“Además, poseen mayor capacidad proliferativa que las de médula ósea y tienen una compatibilidad total con el propio niño y una posibilidad del 25% de ser compatibles con sus hermanos”, comentaron desde la Asociación de Bancos de Células Madre (ABC Cordón), entidad local especializada en la materia.

Entre los protocolos de investigación sobre el tema, recientemente se realizó un estudio piloto sobre la población con autismo dirigido por Michael Chez a través del Sutter Neuroscience Institute of Sacramento y Sutter Instituto de Investigación Médica, siendo el primer ensayo de este tipo realizado en los Estados Unidos.

Si bien el estudio fue una prueba piloto en una población con diagnóstico de autismo de entre 2 y 6 años, tanto los familiares como algunas pruebas comúnmente utilizadas para medir las capacidades funcionales en el mundo real, señalaron cambios observables que generaron gran expectativa.

La utilización de la Escala de Conducta Adaptativa de Vineland para la Socialización demostró mejoras luego de 12 semanas de tratamiento en los niños que fueron tratados con sangre del cordón umbilical en contraposición con el mismo periodo de tiempo siendo tratados con placebos.

Además de los primeros datos obtenidos por esta investigación, los padres de los niños que participaron en la misma, manifestaron darse cuenta cuando su hijo estaba recibiendo el tratamiento con células madre y cuando era placebo a partir de conductas observables en cuanto a la comprensión, algunos hábitos y a la socialización.

La comunidad científica coincide en que no hay una sola causa médica para el autismo y no hay muchos estudios controlados.

Es por esto que ABC Cordón apoya la continuidad de este tipo de investigaciones que permitan a la población en general beneficiarse de tratamientos con células madre de cordón umbilical.