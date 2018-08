10 claves para adelgazar saludablemente

1. Comer alimentos variados. Se necesitan más de 40 nutrientes diferentes y ningún alimento por sí solo puede proporcionarlos todos.

2. Basar la dieta en alimentos ricos en hidratos de carbono. La mayoría de la gente no incorpora suficientes alimentos como el pan, la pasta o las papas para lograr no engordar. Sin embargo, esto no es correcto.

3. Ingerir muchas frutas y verduras. La mayor parte de la gente no come la suficiente cantidad de estos alimentos que proporcionan importantes nutrientes protectores.

4. Mantener un peso corporal saludable según nuestra realidad. El peso adecuado depende de muchos factores tales como el sexo, la altura, la edad y la genética.

5. Comer raciones moderadas. No hace falta eliminar comidas. Es más fácil comer de todos los grupos de alimentos sin necesidad de eliminar ninguno.

6. Alimentarse regularmente. Saltarse las comidas, sobre todo el desayuno, puede conducir a una sensación de hambre descontrolada, causando a menudo una sobre ingesta.

7. Beber muchos líquidos. Los adultos necesitan beber por lo menos 1,5 litros de líquidos al día.

8. Mantenerse en movimiento. Ingerir demasiadas calorías y no hacer suficiente ejercicio pueden dar lugar a un aumento de peso.

9. Realizar los cambios gradualmente. Hacer los cambios de su estilo de vida gradualmente es mucho más fácil que hacerlos de repente.

10. No fanatizarse con ningún plan en particular. No hay alimentos “buenos” o “malos”, sólo planes que nos pueden traer beneficios o problemas, según cómo los llevemos.