Dr. Pepa: “la salud es una actividad que requiere de mano de obra intensiva” q

El doctor Javier Pepa, director médico adjunto de Clínica La Pequeña Familia, al ser consultado por Democracia, sobre el impulso de la cobertura sanitaria universal (C.S.U.) por parte de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) reflexionó: “Lo que pregona es que todas las personas reciban una asistencia sanitaria sin tener que pasar por penurias económicas. Esto requiere de un compromiso político gubernamental pero de todos los estratos, de la sociedad y de la organización médica”.

“Nuestro país está enfrentando una crisis de formación de recursos humanos que si no se toman medidas serias para resolverla y revertirla vamos a estar, de acá a unos años, en serios problemas. Como sociedad tenemos que ser responsables en cuidarnos, en tener una vida saludable, en tratar de no generar del sistema de salud más problemas que los que ya hoy tiene”, dijo.

La clínica

Respecto a la forma de acceder a la C.S. U. manifestó: “es política de salud para que toda la población tenga acceso a la misma sin tener que pagar grandes costos económicos. En este sentido la clínica y el grupo La Pequeña Familia tanto a través de la clínica como de su obra social y la medicina prepaga está trabajando desde hace muchos años en ofrecerle un adecuado nivel de atención médica a los pacientes que concurren a la clínica, ya sea de la obra social, de la prepaga de la clínica como así también de las demás obras sociales que tienen convenio con la clínica, como IOMA, ofreciéndole una alta calidad de atención sin tener que abonar costos excesivos para poder atenderse. En el caso de IOMA hacemos permanente hincapié que no tienen que pagar ningún costo adicional más allá de lo que establece el propio IOMA para recibir atención, no se le cobra ningún tipo de diferencia, y obviamente en los planes de salud y atención de la clínica y medicina prepaga, solamente los costos establecidos por convenio y por contrato, ninguno más allá de eso”.

“Lo que plantea la OMS – siguió diciendo el doctor Pepa- es más de política sanitaria, que excede a lo que pueda hacer una clínica o una obra social de manera individual. Pregona una política de salud, donde para poder lograrlo hay que hacer una fuerte inversión en recursos humanos porque la salud es una actividad que requiere de mano de obra intensiva, con lo cual el recurso humano requiere capacitación médica continua, capacitación de enfermería, tener en cantidad y en calidad médicos para una adecuada atención, que esos médicos estén disponibles para la gente, que la salud esté descentralizada, es decir toda una serie de aspectos de una política sanitaria que lamentablemente hoy está en crisis en nuestro país y en gran parte del mundo”.

El recurso humano

El doctor Pepa explicó que lo que más preocupa es la crisis del recurso humano, fundamentalmente. “La salud que reciben las personas está directamente relacionada a la calidad, del recurso humano que uno tenga y la cantidad. Si uno tiene adecuada cantidad de recursos y de calidad la gente va a recibir buena atención, de lo contrario, será mala la atención”, dijo.

“Nuestro sistema de salud está amenazado y si siguen estas condiciones, lo va a estar aún más en el futuro. De las políticas sanitarias hay cada vez menos interés en formar adecuadamente a los médicos, a los enfermeros y eso pone en riesgo nuestro sistema sanitario ahora y en un futuro, si no se toman las medidas necesarias, como poner pautas claras de formación de profesionales, de grado y de posgrado, tanto en medicina como en enfermería, esto es fundamental”, apuntó.

Emergencia

Al ser consultado sobre la capacidad de atención de la emergencia médica, sea tras un accidente de tránsito o de otra índole, el doctor Pepa opinó: “en cualquier país que se precie de tener un sistema sanitario serio el recurso humano que tiene que estar arriba de una ambulancia, debe ser el más capacitado. Los médicos y los enfermeros mejores entrenados en emergentología debieran estar arriba de las ambulancias, y obviamente cobrar un honorario adecuado para una tarea tan importante”.

“Esta no es la realidad de nuestro sistema de salud. El primer eslabón de atención de una emergencia no es de la calidad que eso merece, y es así porque no hay una reglamentación clara de cómo tiene que hacerse”, dijo.

Afirmó que en Argentina hacen falta muchos médicos y enfermeros capacitados en emergencia.

Compromiso

Para el director médico de La Pequeña Familia, la cobertura sanitaria universal requiere de un compromiso de toda la sociedad, no solamente de los médicos, las enfermeras y de los ministros de salud.

“Cada uno de nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestro propio autocuidado. Si yo ando en moto sin casco o no respeto las señales de tránsito tampoco estoy siendo responsable de mi autocuidado y pongo en crisis a todo un sistema sanitario que por mi imprudencia, por mi negligencia como ciudadano, va a estar ante la obligación de gastar un montón de dinero ante un accidente, pagar situaciones de salud que son muy costosas, que se originaron en un acto social irresponsable”, advirtió.

“De eso también nos tenemos que hacer cargo como personas, porque lamentablemente muchas de nuestras problemáticas actuales en salud, muchos gastos actuales en salud se dispensan en pacientes que se accidentan de manera evitable. Muchas veces la gente se queja de que no hay atención, que no hay cobertura pero a veces como sociedad no nos comportamos de la manera adecuada”, dijo.