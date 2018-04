Apuntan a la adicción como una de las patologías prevalentes en salud mental

La médica psiquiatra Raquel Villafañe, de la Dirección de Clínica Privada Villafañe, al ser consultada por Democracia sobre las patologías más comunes que son atendidas en la institución, mencionó que las adicciones son las prevalentes.

“Hay más consultas por adicciones y también más consultas por problemáticas en adolescentes. Antes era raro que un adolescente estuviera internado ahora forma parte del caudal de pacientes que tenemos internados”, explicó la doctora Villafañe, una de las directivas de esta clínica dedicada a la atención jerarquizada en salud mental.

“En principio trabajamos en la desintoxicación del paciente. Ingresa, se trabaja en lo que es el cuadro agudo del paciente y después se busca el camino a seguir porque no es un cuadro que en un mes o dos meses se pueda resolver”, dijo.

“El paciente no termina su tratamiento con la internación, sigue afuera de la institución el tratamiento. Nosotros somos clínica, principalmente, de internación aguda”, aclaró la médica psiquiatra.

Al respecto la psicóloga Cecilia Aquino, integrante del equipo profesional de la entidad, dijo que muchas veces se dan casos que desde la clínica se los deriva a la comunidad terapéutica donde el paciente continúa o termina su tratamiento.

En cuanto a las causas que provocaban adicciones, la profesional opinó que se dan factores sociales que fomentan el consumo, la no tolerancia a la espera, a falta de espera. En este punto, la doctora Villafañe señaló la multicausalidad, distintos factores.

Atención en salud

Cabe destacar que la Clínica Privada Villafañe está funcionando desde 1991, dedicada a la atención en salud mental.

Al hacer referencia a los cambios en el área de salud mental que hubo en las últimas décadas, la doctora Villafañe manifestó: “Son muchos. En los años 70, 80, 90 la concurrencia era muy acotada, la gente no era de tratarse. Actualmente se presta más atención y hay más consultas”.

Al respecto, la psicóloga Aquino recordó que “hubo un hito muy importante en el 2010, cuando entró en vigencia la Ley de Salud Mental, influyendo en las políticas de salud, en salud mental específicamente y en todo el ejercicio de las profesiones que tienen que ver con la salud mental”.

La clínica Villafañe ofrece servicio de internación y atención en consultorios. La gran mayoría de los pacientes llegan por derivación, de Junín y zona.

Las especialistas señalaron también que muchas veces los pacientes son derivados de hospitales públicos, otras por los psiquiatras y que si se presenta una situación de urgencia subjetiva suele intervenir un juez. “Las presentaciones son múltiples. Abordamos situaciones agudas y también hay abordaje de tratamientos de pacientes crónicos”, explicaron.

Respecto al lema que promueve la Organización Mundial de la Salud este año, respecto a la cobertura sanitaria universal o salud para todos, la doctora Villafañe opinó que esto surge porque a nivel mundial la mitad de la población no tiene cobertura médica.

“La salud es bienestar físico, psíquico y social, influyendo otros factores como el acceso a la educación, el acceso a un empleo, que son necesarios para estar bien. Un sujeto tiene que hacer efectivo sus derechos en forma integral y en esto es importante la aplicación de políticas de gobierno, de estado”, apuntó.

“Hay un dicho que dice: ‘se cura a veces y se acompaña siempre’, puesto que se trata de aliviar el sufrimiento de la persona”, reflexionó.

La psicóloga hizo hincapié en el abordaje en forma interdisciplinaria para un tratamiento para la dolencia. “Cada vez más trabajamos, conectándonos con otras instituciones, que puede ser comunidad terapéutica, con un juzgado, con el Servicio Local, Servicio Zonal, Hospitales municipales, etc.”, dijo.