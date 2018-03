Advierten que "hay que estar atentos”

Tras el alerta epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación ante una posible vuelta del sarampión al país, "hay que estar atentos y preocupados" por el virus, que en los últimos meses rebrotó en varios países de la región, principalmente en Venezuela y Brasil.

"Hay que estar atentos y preocupados si el sarampión se introduce en la Argentina u otro país, ya que es una enfermedad que produce muchas complicaciones en los niños y adultos. Es una enfermedad contagiosa, que se previene con vacunas, que son baratas", indicó el médico infectólogo Roberto Debbag.

El especialista explicó: "La OMS sostiene que en países como el nuestro se deberían hacer campañas de vacunación cada cuatro años. Además tiene el agravante de lo que pasa en Venezuela, hay muchos casos de paludismo, difteria."

"Si bien hay algunos como una diputada del Pro que dijo que la vacuna no era confiable, la mayoría de la gente vacuna a sus hijos. Yo empezaría a vacunar el lunes y por suerte Cristián Biscayart está en el Ministerio de Salud", manifestó el especialista en declaraciones a Radio La Red.

El médico infectólogo recordó que "el que tuvo sarampión no puede volver a tenerlo".

Para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, el Ministerio de Salud recomendó "verificar esquema de vacunación completo para la edad" y puntualizó: "De 12 meses a cuatro años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión - rubéola - paperas); mayores de cinco, dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida".d

Además, hablaron de la importancia de "intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos", entre los cuales contaron pacientes con fiebre y erupciones, así como indagar siempre sobre los antecedentes de viaje.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y afecta en particular a los niños. Se contrae por gotitas que se transmiten por aire o contacto directo de secreciones procedentes de la nariz, boca y garganta de personas infectadas, entre otros.