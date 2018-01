Tacos: elegantes pero riesgosos

Muchas mujeres que realizan tareas de recepción, comerciales, empresariales, oficinistas, administrativas y otras áreas en relación al público, se ven exigidas al uso cotidiano de los zapatos con tacos ya que este tipo de calzado se relaciona con la “formalidad” o simplemente con una cuestión “estética”, sin embargo las consecuencias a mediano o largo plazo resultan riesgosas para la salud, según advierte el Colegio de Kinesiólogos. Otros problemas habituales son la aparición de várices, problemas de columna e incluso en algunos casos puede llegar a provocar patologías de orden quirúrgico.

El Licenciado Matías Sigampa que encabeza la delegación más numerosa del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBa) que abarca San Isidro, Martínez, Vicente López, Tigre, San Fernando, entre otros distritos de zona norte, advierte sobre las consecuencias de caminar con tacos.

“Lo que sucede es que el taco modifica la biomecánica normal a raíz del cambio de posición y por lo tanto de movimiento” indica el Lic. Sigampa. Y agrega; “el uso del taco de manera prolongada puede generar, en el ámbito kinesico, esguinces de tobillo, tendinopatias (rotuliana, aquiliana), desequilibrios musculares, metatarsalgias anteriores, lumbalgias, por mencionar algunas de las consecuencias mas habituales. Luego puede causar problemas circulatorios; hinchazón de pies, tobillos, piernas o bien patologías mayores como las varices. En casos más complejos, puede desatar problemas de orden quirúrgico como el neuroma de morton, el hallux valgus (juanete), dedo en martillo, procesos degenerativos como artrosis, inestabilidad de tobillo.

Según el profesional de la kinesiología, “la carga corporal se distribuye en regla general mayoritariamente en el talón (55 a 57%), y el resto en menor porcentaje en el ante pié. Al utilizar tacos esta relación se invierte siendo el metatarso el que más sufre este cambio de posición. Se considera que un taco de 4cm genera que la parte delantera soporte un 57% de la distribución del peso y un taco de 6cm aumentaría a 75%, o sea que la parte anterior del pie estaría recibiendo una carga para lo cual no está preparado”.

Para comprender por qué la mayoría de quienes usan tacos sufren molestias o bien tienen dolor en alguna parte del cuerpo que no relacionan al calzado, es importante conocer que “desde el pie es que se produce el retorno venoso hacia los músculos de la pierna. Con el uso prolongado de zapatos con taco esto no sucede adecuadamente ya que el apoyo del pie se ve modificado y la bomba muscular de pierna que ayuda a retornar la sangre hacia el corazón se ve disminuida. Por eso el mayor riesgo es padecer a largo plazo patologías venosas como las várices” explica Sigampa.

Este año la Columbia Británica, una provincia de Canadá con más de cuatro millones de habitantes, prohibió mediante una ley la exigencia a las mujeres el calzar tacones altos para ir a trabajar. Los argumentos fueron que además de considerarlo discriminatorio en términos de políticas de género, también supone un riesgo de caídas y heridas, lo que compromete la seguridad en el centro de trabajo.