Señalan beneficios en la disminución del consumo de bebidas gaseosas

Al menos 2.600 muertes podrían evitarse si la población argentina disminuyera un 10 por ciento el consumo de gaseosas azucaradas, de acuerdo con un nuevo estudio del CEDES realizado en línea con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

El estudio “BASTA, Bebidas azucaradas, salud y tarifas en Argentina”, realizado por un equipo multidisciplinario de investigadores del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), también indica que ante un aumento del 10% en el precio de estos productos, su demanda caería un 11,2 por ciento.

La investigación, dirigida por el Dr Raúl Mejía, explora los aspectos comerciales, legales, impositivos y sanitarios del mercado de las bebidas azucaradas y busca aportar evidencia para llevar adelante políticas públicas que ayuden a prevenir y controlar la epidemia de obesidad y otras enfermedades no transmisibles, como las afecciones cardiovasculares y la diabetes, que impactan de forma creciente en la población argentina.

La investigación

El estudio, que contó con financiación del International Development Research Centre (IDRC) de Canada, señala además que las gaseosas tienen una participación del 59% en la estructura del consumo de bebidas no alcohólicas en Argentina.

El trabajo incluye estimaciones estadísticas que muestran que -en el escenario más conservador- la reducción de un 10% del consumo de bebidas azucaradas en la población evitaría cada año unas 2.639 muertes por causa cardiovascular; unos 13.385 casos de diabetes; y cerca de 4.000 eventos cardíacos y cerebrovasculares, los cuales generan muchas veces discapacidades.

En este contexto, el establecimiento de impuestos a las bebidas azucaradas y otros alimentos no saludables se posiciona como una de las alternativas disponibles para promover una disminución en el consumo, con los consecuentes beneficios en la salud de la población, tal como recomienda el “Plan de acción regional de prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia” de la OPS.

“La estrategia de incremento de impuestos a las bebidas azucaradas fue impulsada en México con muy buenos resultados”, recordó el consultor en Enfermedades no transmisibles de la OPS/OMS en Argentina, Sebastián Laspiur, durante la presentación del nuevo estudio del CEDES, el cual consideró que es de “enorme importancia tanto para Argentina como para el resto de los países de la región”.

Sobrepeso y obesidad

Con el objetivo de disminuir el sobrepeso y la obesidad, la OPS también llama a los países a incorporar el etiquetado frontal en los envases para mejorar la información y los derechos de los consumidores, restringir la publicidad sobre productos alimentarios dirigidos a niños y proteger los entornos escolares de la alimentación inadecuada.

Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de 5 años de América Latina y el Caribe con un 9,9%, según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado recientemente por OPS/OMS y la FAO.

El consumo de alimentos ultraprocesados -con cantidades elevadas de sodio, azúcares, grasas, añadidos en la fabricación, como pueden ser snacks y bebidas azucaradas-, es un importante contribuyente a la epidemia de obesidad y al aumento del sobrepeso que afecta a América Latina.