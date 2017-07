El 20 por ciento de las empresas se actualizan

El 20% de las empresas argentinas invirtieron en tecnología integrada a sus negocios para adecuarse al ecosistema digital, mientras que el 80% restante hace modificaciones segmentadas, ya sea por falta de presupuesto, por falta de claridad en el concepto o bien por falta de autonomía en la decisión, según el estudio TechVision de la consultora Accenture, que este año trabajó sobre el mercado local.

“Las empresas que hacen inversiones esporádicas o segmentadas (80% de los consultados) lo hacen por tres razones: falta de presupuesto, claridad en el concepto o bien falta de autonomía, como ocurre en muchas subsidiarias”, indicó el director de Accenture Digital Matías Arturo.



Estrategias

El informe, que por primera vez desglosa las respuestas de los empresarios en Argentina, arroja que 2 de cada 10 empresas tienen en marcha una estratégica inversión en tecnología integrada a su negocio.

Para Arturo, “si no se hace una integración completa las empresas van a tener negocios digitales -con inversión en tecnologías de cara al cliente- con estructuras no digitales -hacia adentro de la empresa-, y algunas áreas que no serán tocadas”.

En el caso de un supermercadista, por ejemplo, puede invertir en tecnologías para atraer clientes, con comunicación de promociones a los smartphones de los que están en el salón de ventas, priorizando los productos vinculados a sus gustos, y con la instalación de cajas de autogestión de pagos.

Pero si el supermercado no integra el sistema de stock y/o de logística con la plataforma de comercio electrónico o no resuelve con más personal el control de la compra del consumidor que autogestionó su pago, la experiencia del comprador se estropea.

Arturo subrayó que “tampoco se trata, como en otra época, de inversiones enormes en un producto o sistema que te inmoviliza por cinco años.