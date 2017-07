Accidentes cardiovasculares o gástricos, uno de los peligros

La automedicación con antibióticos u otras medicinas puede traer graves consecuencias, como generar dependencia, “encubrir” otras patologías u ocasionar accidentes cardiovasculares o gástricos si el uso es prolongado, por lo que especialistas recomiendan recurrir al “autocuidado” en lugar de al autodiagnóstico.

“La mayoría de los antigripales, por ejemplo, contiene al menos tres drogas combinadas, y una de ellas suele ser un descongestivo que puede estar contraindicado si el paciente padece alguna patología cardiovascular u otras, por lo que no es recomendable su consumo sin previa consulta”, explica Mónica Moghames, miembro del Instituto de inmunooncología Ernesto Crescenti.

“Si tomamos antibióticos con mucha frecuencia ayudamos a que las bacterias se vuelvan más complicadas de destruir, ya que hay algunas cepas que no son eliminadas, sobreviven y se multiplican, creando una resistencia que requerirá dosis más fuertes de antibióticos porque los actuales dejan de funcionar”, agregó

Ernesto Crescenti, por su parte, apuntó que automedicarse con dosis elevadas y sin control puede provocar, con el paso del tiempo, accidentes cardiovasculares o gástricos, entre otros: “El uso indiscriminado de ese tipo de medicamentos provoca que enfermedades que estaban controladas aumenten tanto en número como en virulencia, por lo que patologías que ahora no suponen ningún problema pueden ser mortales en diez años”, advirtió.