Ciclista Juninense va este jueves a Chivilcoy intentando rehabilitarse

Ciclista prepara en estos días un juego complicado en calidad de visitante.

El próximo jueves visitará a Racing Club de Chivilcoy, equipo que viene herido tras perder el invicto este fin de semana ante Quilmes en Mar del Plata.

Sin dudas un rival difícil y más aun de local. El Verdirrojo buscará hacer su mejor juego en territorio ajeno.

Ciclista en febrero

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.