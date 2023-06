El gran enojo de un técnico argentino se volvió viral

En los últimos díasla imagen de un entrenador fuera de sí enfadado y arremetiendo contra los colegiados tras la derrota de su equipo, Chaco For Ever contra Deportivo Maipú por 1-0, se volvió viral y el diario Marca de España, lo hizo notar.

Se trata de Diego Osella, el técnico argentino que no dudó un solo momento en cargar duramente contra el estamento arbitral ante los medios de comunicación, "los árbitros son todos mentirosos, te cobran lo que quieren. Te conducen riéndose, en las divididas siempre nos pitan en contra. Todos los partidos pasa lo mismo; con este árbitro (Córdoba), con Lucas Comesaña... Tienen que echar jugadores del rival por doble amarilla y no lo hacen", disparó Osella. Y apuntó: "El que tiró el centro en el gol (Luciano Herrera) debió irse expulsado. Y no sancionaron nada. Si no abrimos la boca, nos vamos al descenso".

A partir de esta escena, todo el mundo se ha puesto en favor del técnico aludiendo que en este tipo de divisiones en el fútbol argentino los arbitrajes dejan mucho que desear y se cometen muchos errores.