Esta embarazada depositó por error $55 mil para su cesárea, pidió ayuda por redes y fue viral

Paula Meneza cursa su embarazo con algunas complicaciones y su médico le indicó una cesárea a fines de junio. Luego de juntar el dinero para la intervención con sacrificio, la joven vivió una traumática y angustiante situación al advertir que había cometido un error en el depósito y los $55 mil fueron a parar a la cuenta de un desconocido.

El hecho ocurrió el 15 de mayo último cuando Paula fue a un Pago Fácil de la localidad de Valle Viejo, ubicada a un 13 kilómetros de la ciudad de Catamarca, para depositar esa plata en la cuenta de su marido.

Luego a advertir que el dinero no estaba en la cuenta de su marido, Paula chequeó el ticket y comprobó que la cajera había escrito mal los primeros dos números del DNI de su esposo. “Cuando veo que decía 27 en lugar de 29, fui en el acto a reclamar. No habían pasado ni 20 minutos. La cajera aseguró que el error fue mío por no darle el documento correcto pero ella en ningún momento me confirmó el nombre del titular. No me tomó la denuncia y me dijo que hiciera el reclamo en la entidad financiera, porque era un depósito era entre cuentas de la misma compañía”, contó la mujer al ser entrevistada por varios medios locales, nacionales y en noticieron de TV.

Un día después, se presentó en atención al cliente y lo único que le dieron fue el nombre del destinatario y la provincia donde residía. Se trataba de Héctor Orlando Maciel, oriundo de Corrientes. Pero se fue esperanzada. “Me dijeron que me quedara tranquila, que me iban a solucionar el problema y depositarle la plata a mi esposo”, recordó.

Cuando su marido ya había dado por perdida esa plata, a Paula se le ocurrió contar su historia en Facebook y pedirle no sólo ayuda a sus seguidores sino también a desconocidos.

“Sí, señora. Yo tengo su dinero, no tengo problema en devolverlo pero no sé cómo hacerlo porque no entiendo mucho de transferencias”, fue la respuesta de Maciel luego de que una vecina lo contactara ya que el hombre no tiene redes sociales y los periodsits locales lo ayudaron a hacer la transferencia para devolver el dinero. La plata llegó enseguida a Paula.

La jóven solo tiene palabras de agradecimiento hacia los correntinos y la Virgen, que escuchó sus súplicas y le devolvió la tranquilidad para transitar estos últimos días de embarazo feliz y en paz.