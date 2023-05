Renunció en su primer día de trabajo al descubrir una insólita medida de la empresa

El relato de @croissantwoman se viralizó con más de 3 millones de reproducciones y generó la indignación general de los internautas, quienes criticaron la decisión de la empresa asegurando que va en contra de las leyes.

Y es que la usuaria, explicó que a inicios de este año consiguió un puesto como asociada de ventas; sin embargo, conforme pasaron las horas se dio cuenta de que le estaban dando responsabilidades que no tenían que ver con sus funciones y de las cuales no le habían hablado.

La tiktoker señaló que el trabajo en cuestión era de 8 horas diarias y la paga era de un sueldo mínimo, pero como estaba buscando obtener su primera experiencia laboral, no tuvo problema en aceptar.

“No representaba mucho dinero, pero era un trabajo. Así que entré al local y una señora me capacitó. Era muy simpática, me abrió la puerta y comenzó a enseñarme a manejar la tienda”, recordó.

Los problemas empezaron poco después de comenzar su primer turno, pues la persona que la estaba capacitando le indicó que, además de vender, debía hacerse cargo de controlar la caja registradora, chequear el correo electrónico del local y manejar los envíos de paquetes comprados vía web.

“Es lo que se supone que debes hacer”

Sorprendida, la joven consultó si hacer todo ello era realmente necesario. “Sí, los asociados de ventas hacen esto, es lo que se supone que debes hacer”, le respondieron. Aunque la situación no la disgustaba del todo, ya que estaba dispuesta a seguir para obtener experiencia, la usuaria asegura que todo cambió cuando le dijeron que debía trabajar 8 horas seguidas sin ningún descanso. Aquel día, mientras se dirigía a su hogar, tomó la decisión de renunciar.

“Odio renunciar, no soy de las personas que renuncian. Pero en el auto pensé: ‘Nunca más quiero volver allí’. Y no es que le tire odio a la empresa, creo que todo el mundo que conocí ahí resultó muy agradable, pero ¿cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran el salario mínimo, el salario mínimo”, agregó.