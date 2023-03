Un hincha se coló en Ezeiza por una foto con el diez: "Si puedo llegar a Messi, ¿por qué no lo voy a hacer?"

El hincha que se coló en la concentración de Argentina expresó que "entró como si nada al predio", que los policías lo dejaron pasar sin pedirle nada y que hasta puedo saludar y preguntarle cosas a los jugadores en el vestuario.

“Tuve que hacer algunas gambetas, pero al final entré como si nada”, comenzó diciendo Fernando Palacios, el hombre de Azul que pudo burlar la seguridad del predio de Ezeiza.

“Yo había visto cómo era el predio por afuera y en una parte, en donde hay una especie de bosque y me mandé por ahí. Entré y estuve como 10 minutos caminando por adentro hasta que aparecí por la cancha de béisbol. Ahí había una especie de muro, trepé, observé todo, salté y bajé a la cancha. Me encontré con los cancheros, hablé con ellos, obvio que nunca les dije que me había colado”.

También detalló que se hizo pasar por trabajador del predio e intentó sobornar a los policías con agua o alguna ayuda, a lo que le dejaron pasar: “Un poco más adelante había policías que me miraban y ahí me puse a hablar, les preguntaba cosas como para hacerles un entre, si necesitaban agua o si querían algo. Ellos me preguntaron si trabajaba ahí, les dije que sí y pude seguir".

"Vi el entrenamiento del miércoles a la tarde, ya estaba terminando. Cuando los jugadores se metieron al vestuario me mandé y nunca nadie me djo nada. Ahí saludé a Armani, a Paredes, a Dybala, ¡casi todos!", comentó con emoción, y hasta se animó a preguntarle a Giovanni Simeone en donde estaba Lionel Messi.

“Gio, ¿dónde está el 10, el más buscado? Me hizo una seña de ojos, giré, lo vi a Leo y fue una emoción terrible. Ahí nomás me acerqué, le di la mano, le agradecí por tantas alegrías, él me dio la mano, estaba muy sorprendido, hice dos selfies rápidas porque tenía poca batería y estaba muy nervioso y ansioso y listo”.

Palacios finalizó el relato con que fue retenido por utileros de la Selección argentina y lo sacaron a los del lugar, pero que solo le tomaron los datos, se tomó un micro hasta Cañuelas y otro hasta Azul, sin más castigo que un simple reto de la seguridad.