Una influencer porno se desnudó en un parque y tuvo sexo con 3 seguidores

El hecho ocurrió el pasado lunes y repercutió en las últimas horas después de que la a creadora de contenido erótico e influencer sexual (como se hace llamar en redes) publicara una parte de lo que pasó en el parque público de Rosario.

La mujer convocó a sus seguidores en el Parque Independencia de esa ciudad, se desnudó frente a ellos, sorteó su tanga y tuvo sexo con tres hombres.

“A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo y todo lo que quieran, pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a c... conmigo. Voy a transmitir todo en vivo”. Luego indicó: “No se pierdan la oportunidad de c... conmigo”, consignó la convocatoria Jesy Fux.

“La última vez que cité a 30 uno solo me pudo c... No puedo estar con todos, no funcionó. Opto por esta opción que siento va a ser más copada”, agregó. El video lo compartió en su cuenta de Twitter y se hizo viral.

Llegado el día, la modelo cumplió sus palabras y realizó un baile erótico que subió a su canal de Telegram. Luego le repartió un número a cada uno de sus seguidores que fueron al Rosedal y tres de ellos salieron sorteados y continuaron el encuentro en el departamento que Jésica alquiló.