Pidió cambiar la denominación de “Día del Padre” y propone celebrar el “Día de la Persona Especial”

En el audio que le envío a los padres de sus alumnos, pidió abolir el Día del Padre y que se celebre en su lugar el “Día de la Persona Especial”.

Y es que en España el próximo domingo 19 de marzo se celebra el Día del Padre. Allí en las escuelas se organizan actividades para que participen los papás y los menores. Sin embargo, una maestra de un colegio de Jerez de la Frontera mandó un mensaje con un pedido especial a través de WhatsApp.

“Buenas tardes, papis. Mirad, era para decir que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre. Como bien sabéis, ya no se celebra porque hay muchos tipos de familia: monoparentales, hay otras que son de dos madres, o dos papás... Entonces lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial”, dice en el audio.

Lo cierto es que el audio de WhatsApp se volvió viral en TikTok y tiene miles de comentarios en la publicación. “¿Y el Día de la Madre se puede cambiar por el Día del Primo Jaime”, “Yo me crié sin padre y cuando llegaba ese día hacía la manualidad que me mandaban y se la daba a mi madre sin más problema, y no tengo ningún trauma” y “Espero y deseo que sea una broma” son algunos de los mensajes de los usuarios.