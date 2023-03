Tiene 12 años y se volvió viral por practicar Roller Skate en La Bristol

Lara (@larucidade.rsk8) compartió su experiencia como Roller Skate en TikTok y se volvió viral. En menos de una semana el video ya cuenta con dos millones de reproducciones y 150 mil me gusta. Además, cientos de usuarios comentan impresionados por los trucos que logra con tan sólo 12 años.

Se trata de una pequeña turista que practicó Roller Skate en Mar del Plata y se volvió viral en las redes sociales. De vacaciones en la ciudad, no perdió la oportunidad de seguir practicando el deporte y se acercó al Bristol Skatepark.

“Cuando patino me siento libre, me despejo de todo y solo estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Aprendo a no frustrarme cuando no logro bajar el truco que quiero porque se que si lo sigo intentando lo voy a lograr y eso me hace sentir orgullosa de mi misma”, expresó la pequeña deportista al diario local La Capital.

Su mamá, quien también patina, disfruta acompañar y enseñarle a su hija la misma pasión. “El miedo a las lesiones siempre están, pero tomamos los recaudos necesarios para evitarlos, al ser un deporte extremo se le debe de tener muchísimo respeto y respetar los tiempos y hasta donde seguir exigiendo al cuerpo. Muchas veces es mejor dejar el truco para otro día que seguir intentándolo con el cuerpo cansado”, comentó acerca de las practicas que lleva a cabo Lara.