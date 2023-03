Pagó el pasaje a quienes saludaban al colectivero al subir y el video se hizo viral

La cuenta del usuario El Zorro explicó que la mitad de los pasajeros que suben al colectivo sólo entregan el dinero, sin decir nada, ni “buenos días” ni “gracias” Algunos, incluso ni siquiera lo miran. sino que estiran el brazo con el dinero. Por eso, se propuso realizar un experimento social con el título: “el respeto y la educación se paga”, y decidió abonar el importe del viaje de aquellos pasajeros con “buena educación”.

En el video se puede observar como uno a uno subían al transporte público y sólo le entregaban el dinero del pasaje. Sin embargo, un simple “buenos días”, hacía que el tiktoker reaccionara: “señor, porque usted saludó, hoy se le va a pagar el transporte, por sus valores y principios. El pasaje es gratis por saludar”. En 24 horas el video arrasó con las reproducciones en TikTok.

“Yo siempre digo buenos días y nunca me contestan”, “Yo quiero uno así en mi país porque yo saludo hasta a los animales de la calle”, “Tengo que empezar a saludar, tal vez pase por mi zona”, “Buenas costumbres que en la actualidad se perdieron”, “Yo una vez saludé y me miró con una cara el chofer”, “La educación ante todo, no importa si no te responden el saludo”, fueron algunos de los comentarios que acumuló la publicación.