Emigraron a España,criticaron al país en las redes y ahora piden deportarlas

En el clip, difundido en TikTok por la usuaria Alejandra García (@_garciaalejandra), las chicas despotricaron contra las personas oriundas del mencionado país europeo. “Primero: la gente huele horrible. No todo el mundo, pero es demasiado común. A axila maloliente, huelen mal”, dijeron mientras se reían.

Como si lo anterior no hubiera quedado claro, agregaron: “Yo no entiendo por qué. Porque aquí hay agua todo el día, hay champú, hay jabón y hay desodorante. No entiendo. Es algo cultural. Entras en un autobús y te puede oler horrible o te pueden pasar por al lado y te dejan el olor”.

Continuando con su relato, las jóvenes aseguraron que los españoles no tienen talento para el baile. “Los españoles no saben bailar. Les pones una bachata y te bailan un reguetón. Les pones reguetón y se lanzan un merengue mal bailado”, indicó una de ellas, a lo que la otra añadió: “Saltan como si estuviesen en Tomorrowland. Patético”.

Asimismo, mencionaron que “aquí la gente fuma demasiado. Y fuman todo lo que se te pase por la cabeza”. “Y beben, eso también lo odio. Antes de entrar a una discoteca, la gente ya está vomitando”, agregaron.

“Los horarios son superextraños. La mañana empieza a las 9 horas y es hasta las tres de la tarde, cuando en Venezuela todo está abierto a las 7. Una cosa peculiar”, señalaron. “La gente se toma la hora de almuerzo como la hora de la siesta, entonces, de 13.30 a 17 está todo cerrado”.