Es mamá de gemelos y no puede reconocer cuál es cuál, tuvo que ira a la comisaría

Sofía Rodríguez se hizo viral en Twitter luego de reconocer que no sabía cuál de sus bebés gemelos era cuál. En la red social, la mujer escribió: “Mañana tengo que ir a la Policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”.

Lo primero que aclaró la joven profesora de educación física y apasionada por el patinaje artístico es que aunque en las fotos se aprecien algunas diferencias físicas, “en persona son iguales”. Más tarde reveló que el principal motivo por el que deseaba imperiosamente saber la identidad de cada era para poder ingresar sus historias clínicas.

“Le sacamos las huellas, pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien”, confesó un par de horas después junto a una foto de la pequeña huella dactilar de uno de sus hijos.