Piqueteros cortarán la 9 de Julio para jugar un partido de fútbol

La Unidad Piquetera acampará frente al edificio de Desarrollo Social en horas de la tarde y en ese marco un grupo de manifestantes jugará un partido de fútbol en el centro porteño. El encuentro entre "Argentina" frente al "Hambre y al ajuste" está previsto que comience a las 18:30 de este jueves.

Tras las celebraciones realizadas días atrás en esa misma zona de la ciudad de Buenos Aires por la obtención del título mundial en Qatar 2022 por parte de la Selección nacional de fútbol, las organizaciones sociales lideradas por el Polo Obrero, Barros de Pie y el MST marcharán hasta la cartera que preside Victoria Tolosa Paz para protestar "contra la política de ajuste que lleva adelante el Gobierno" y que, según planean, impulsa la ministra "en el peor mes del año", diciembre.

Atención automovilistas: el reclamo frente al ministerio está anunciado para la tarde de este jueves, a partir de las 14, en 9 de Julio entre Moreno y avenida Belgrano, donde más tarde está previsto que manifestantes jueguen al fútbol. Incluso después del primer partido se disputaría un segundo encuentro: "Hinchadas antifascistas contra el ahorcamiento de Amir Nasr-Azadani y de ningún luchador y luchadora popular".

Amir Nasr-Azadani es un futbolista iraní que podría ser ejecutado en su país por defender supuestamente los derechos de las mujeres en esa nación de Oriente Medio, una noticia que ha dado la vuelta al mundo y generó un sinfín de expresiones de rechazo.

El deportista fue acusado de “enemistad con dios” por su presunta participación en el asesinato de tres policías y agentes de seguridad el pasado 16 de noviembre en la ciudad de Isfahán, en el marco de protestas que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida en septiembre por la Policía de la moral por portar mal el yihab o velo con el que las mujeres cubren su rostro en Irán.

Mientras tanto, en pleno centro porteño, los movimientos sociales no alineados con el oficialismo volverán a manifestarse “con permanencia” frente al Ministerio de Desarrollo Social, además, contra las bajas en los planes. Incluso, aún imbuidos en el fervor mundialista, los piqueteros lanzaron su propia versión del tema "Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar", de La Mosca. La canción de convirtió en un éxito fenomenal en las últimas semanas, en especial durante las celebraciones por la obtención del título.

El "remix" piquetero de "Muchachos" expresa: "En América nací / Tierra del Diego y del Che / De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar / Porque no vas a entender / Que la lucha piquetera / Está creando poder; Y eso no se terminó / Porque vamos a luchar / Contra el hambre y el ajuste / Por la huelga general; ¿Tolosa que vamo' a comer en Navidad? / Con ajuste y sin trabajo / Que quilombo se va armar; Y ahora vamos todos juntos a luchar / De Ushuaia hasta la Quiaca / Hay acampe nacional".

"Una Navidad sin hambre"

“El Gobierno sigue con su plan de bajas masivas, en una situación social crítica de desocupación sobre todo entre los jóvenes y las mujeres, y con salarios de miseria”, afirmaron en un comunicado. En ese sentido, las organizaciones sostienen que “ya dieron 20.400 bajas”, bajo la calificación de “instrucción ministerial”, es decir, “en forma arbitraria”.

Por otro lado, y al igual que han lo cuestionado incluso desde los movimientos sociales afines al Poder Ejecutivo nacional, como la UTEP, rechazaron el bono de fin de año de $ 13.500 que Tolosa Paz anunció para los beneficiarios de Potenciar Trabajo a liquidarse en dos cuotas. “Es una verdadera burla. Representa menos de lo que la ministra millonaria gasta solo en un pan dulce”, marcaron.

Bajo el lema “por una Navidad sin hambre: basta de bajas y de ajuste para pagar al Fondo Monetario”, afirman que “la política de ajuste” del Gobierno cuenta “con el aval de Alberto y Cristina Fernández” y que “está yendo tan a fondo que hasta las organizaciones oficialistas, como la UTEP, han salido con duras declaraciones, aunque sin sacar los pies del plato, agachando la cabeza frente al avance del ajuste”.